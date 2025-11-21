北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

▲北港媽神轎20日進入府城鬧區，轎班特地抬高神轎，破例讓王媽媽與兒子推車鑽轎。（朝天宮攝影組提供）

記者林東良／台南報導

北港朝天宮黑面三媽20日進入台南府城鬧區遶境，原規定全程「不辦理鑽轎」以維持隊伍進度，卻在中西區溫暖破例，來自台南西港的王媽媽推著罹患極重度腦麻的7歲兒子等候參拜時，被廟方董事注意到他們的特殊推車，一句「讓你們鑽轎」讓她驚喜到眼眶含淚，隨即推著兒子穿過轎底，成為當天唯一獲准鑽轎的民眾，也讓現場民眾動容。

據了解，7歲王小弟出生時因腦出血導致腦麻，行動與互動能力皆受限。王母為照顧兒子，放棄原本經營的超商，全職陪伴復健，夫妻倆每天從西港往返北區為孩子做復健治療，儘管孩子的狀況未見改善，王母仍不放棄任何可能帶來希望與力量的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王媽媽本身是北港人，媽祖是她從小到大的信仰寄託，她嫁到台南後也曾追「粉紅超跑」白沙屯媽祖，但因推車行動不便追不上，從未鑽轎。這回黑面三媽相隔109年南巡，她原打算11月18日到西港慶安宮參拜，但因夜裡氣溫變冷怕影響孩子健康只好作罷。

20日下午，她推著兒子到北區復健，剛巧遇到「北港媽」陣頭經過。復健結束後母子發現「北港媽」陣頭隊伍仍在附近，她便在善德堂附近路口等候參拜。廟方一名董事遠遠便注意到王母的特殊推車，即上前詢問後直接說：「到前面等，讓你們鑽轎。」王媽媽愣住又驚又喜，還急著確認：「真的嗎？」不久轎班果然抬高神轎，留出通道讓母子一起穿過。

「求媽祖保佑弟弟」推車穿過轎底瞬間，王媽媽滿臉虔誠眼淚不停滾落。母子鑽轎後，神轎立即恢復原狀未再開放他人鑽轎，現場信眾也聞之紛紛紅了眼眶。同行的家族成員拍下這段過程，影片回家後由王父上傳網路，引發大批網友留言：「看到就哭了」、「媽祖的慈悲就在這裡」、「太有福報的小孩」。

▲北港朝天宮黑面三媽20日進入府城鬧區遶境，吸引萬人駐足祈福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，北港朝天宮自1916年後已109年未南巡，此次黑面三媽於11月15日起駕沿嘉義進入台南，啟動「南都巡歷」十天行程。廟方表示，北港朝天宮與台南祀典大天后宮自清朝起即有會香傳統，因1915年西來庵事件中斷百年，今年擲筊獲媽祖同意後終於重啟盛事，吸引大批信眾隨香祈福。