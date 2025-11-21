　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

▲北港媽神轎20日進入府城鬧區，轎班特地抬高神轎，破例讓王媽媽與兒子推車鑽轎。（朝天宮攝影組提供）

▲北港媽神轎20日進入府城鬧區，轎班特地抬高神轎，破例讓王媽媽與兒子推車鑽轎。（朝天宮攝影組提供）

記者林東良／台南報導

北港朝天宮黑面三媽20日進入台南府城鬧區遶境，原規定全程「不辦理鑽轎」以維持隊伍進度，卻在中西區溫暖破例，來自台南西港的王媽媽推著罹患極重度腦麻的7歲兒子等候參拜時，被廟方董事注意到他們的特殊推車，一句「讓你們鑽轎」讓她驚喜到眼眶含淚，隨即推著兒子穿過轎底，成為當天唯一獲准鑽轎的民眾，也讓現場民眾動容。

據了解，7歲王小弟出生時因腦出血導致腦麻，行動與互動能力皆受限。王母為照顧兒子，放棄原本經營的超商，全職陪伴復健，夫妻倆每天從西港往返北區為孩子做復健治療，儘管孩子的狀況未見改善，王母仍不放棄任何可能帶來希望與力量的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王媽媽本身是北港人，媽祖是她從小到大的信仰寄託，她嫁到台南後也曾追「粉紅超跑」白沙屯媽祖，但因推車行動不便追不上，從未鑽轎。這回黑面三媽相隔109年南巡，她原打算11月18日到西港慶安宮參拜，但因夜裡氣溫變冷怕影響孩子健康只好作罷。

20日下午，她推著兒子到北區復健，剛巧遇到「北港媽」陣頭經過。復健結束後母子發現「北港媽」陣頭隊伍仍在附近，她便在善德堂附近路口等候參拜。廟方一名董事遠遠便注意到王母的特殊推車，即上前詢問後直接說：「到前面等，讓你們鑽轎。」王媽媽愣住又驚又喜，還急著確認：「真的嗎？」不久轎班果然抬高神轎，留出通道讓母子一起穿過。

▲北港媽神轎20日進入府城鬧區，轎班特地抬高神轎，破例讓王媽媽與兒子推車鑽轎。（朝天宮攝影組提供）

「求媽祖保佑弟弟」推車穿過轎底瞬間，王媽媽滿臉虔誠眼淚不停滾落。母子鑽轎後，神轎立即恢復原狀未再開放他人鑽轎，現場信眾也聞之紛紛紅了眼眶。同行的家族成員拍下這段過程，影片回家後由王父上傳網路，引發大批網友留言：「看到就哭了」、「媽祖的慈悲就在這裡」、「太有福報的小孩」。

▲北港朝天宮黑面三媽20日進入府城鬧區遶境，吸引萬人駐足祈福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲北港朝天宮黑面三媽20日進入府城鬧區遶境，吸引萬人駐足祈福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，北港朝天宮自1916年後已109年未南巡，此次黑面三媽於11月15日起駕沿嘉義進入台南，啟動「南都巡歷」十天行程。廟方表示，北港朝天宮與台南祀典大天后宮自清朝起即有會香傳統，因1915年西來庵事件中斷百年，今年擲筊獲媽祖同意後終於重啟盛事，吸引大批信眾隨香祈福。

▲北港朝天宮黑面三媽20日進入府城鬧區遶境，吸引萬人駐足祈福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本空房一個不留！　虎航宣布飛沖繩、石垣島777元起
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」：當年震驚全日本

雲林古坑連2震　專家：推測和大尖山斷層系統有關

2026新北鐵道馬拉松開報「追系列」接力品牌登場　打造城市旅跑新視野

2025奇蹟年「台股漲點排行」快瘋了！PTT炸鍋：霸榜到世紀末

國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播：會好好檢討

國光客運3度欠薪「薪水只發一半」　業者致歉：今天補足差額

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」：當年震驚全日本

雲林古坑連2震　專家：推測和大尖山斷層系統有關

2026新北鐵道馬拉松開報「追系列」接力品牌登場　打造城市旅跑新視野

2025奇蹟年「台股漲點排行」快瘋了！PTT炸鍋：霸榜到世紀末

國光客運3度欠薪　公路局開罰9萬、評估停駛2路線

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播：會好好檢討

國光客運3度欠薪「薪水只發一半」　業者致歉：今天補足差額

喊價「5天300萬」讓網紅躺平交易　「富貴版淫媒」私吞33萬遭起訴

恐怖畫面曝！西定國小前擦撞「騎士慘捲車底」　民眾合力抬車救人

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

第1次遇臨檢「太緊張沒停」　女騎士挨罰18萬元

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾上當！戶頭80萬存款全被領光

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

快訊／國1「3大車連撞」！拖板車車頭撞爛凹陷　駕駛受困搶救中

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

【難怪魔術師要講廢話】老公施展猜心魔術預測妻想法　全部答對竟讓網友笑瘋

生活熱門新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

新一波東北季風再變天　下周還有熱帶擾動發展

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

快訊／03:43雲林古坑規模4.3極淺層地震

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

今天高山還有機會見雪！　轉涼有雨時間點曝

更多熱門

相關新聞

台南ESG概念店第3屆再添22家！黃偉哲：永續是城市競爭力

台南ESG概念店第3屆再添22家！黃偉哲：永續是城市競爭力

台南市政府20日在永華市政中心舉行第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，由市長黃偉哲親自頒獎，本屆共有19個品牌、22家卓越門市獲得認證，累計至今已達43個品牌、53家店家，城市永續版圖再度擴張，讓綠色行動不只停留在口號，而是確實走進日常消費與商業現場。

台南車禍死亡連4月居冠林燕祝要求A3事故納入斑點圖

台南車禍死亡連4月居冠林燕祝要求A3事故納入斑點圖

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港媽祖蒞臨台南永康！

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」智慧稅務創新獲國際肯定

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」智慧稅務創新獲國際肯定

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

關鍵字：

北港媽南巡破例台南腦麻童鑽轎

讀者迴響

熱門新聞

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面