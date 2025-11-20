台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

▲台南市議員林燕祝於總質詢揭露車禍數據疑似被延報與改列問題，要求市府釐清統計並全面改善交通工程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年1至8月交通事故死亡人數連續4個月全國居冠，引爆市議員林燕祝在總質詢火力全開，她指出，基層員警向她反映，上級疑似「交代」車禍數據，甚至出現當月案件延到下月才呈報的情況，導致真實事故數字遭模糊化，「同事彼此檢舉，基層真的很無奈。」

林燕祝強調，交通問題不該只靠「加強熱區巡察」或「精準執法」來當萬靈丹，「難道車禍都是警察的責任？」她指出，許多事故與用路習慣、標誌標線不清、道路工程設計不良息息相關。

根據警察局統計，2025年1月到10月底，全市分局提報交通局的道路改善需求多達1290件：其中因事故提報130件、預防性提報170件、標線斑駁489件、標誌號誌增設或調整408件、其他93件。林燕祝提醒，一條模糊的標線或一盞未調整的號誌，都可能是事故導火線。

林燕祝更重提過去曾爆出的數據美化爭議。某分局交通小隊長疑似因壓力，把A2事故改列A3，或延後上報，與她2018年起在議會要求「A1、A2統計須名實相符」的主張如出一轍。當年案件量「校正回歸」暴增1萬3582件，2019年持平，2020年又下降，林燕祝：「基層又說開始在『A』數字，我真的很痛心。」

林燕祝質疑，若事故統計失真，市府就無法精準掌握肇事熱點。她因此建議，應將A3事故一併納入「道路交通事故斑點圖」分析系統，才能全面辨識高風險路口，協助改善工程、調整設計。

她強調，事故減少必須從源頭著手，包括工程改善、社區宣導、執法同步推進，「交通數據誠實呈現，才有辦法真正解決問題。」