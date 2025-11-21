　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

▲台南市政府舉辦第3屆ESG概念店認證典禮，22家卓越門市獲頒認證。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦第3屆ESG概念店認證典禮，22家卓越門市獲頒認證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府20日在永華市政中心舉行第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，由市長黃偉哲親自頒獎，本屆共有19個品牌、22家卓越門市獲得認證，累計至今已達43個品牌、53家店家，城市永續版圖再度擴張，讓綠色行動不只停留在口號，而是確實走進日常消費與商業現場。

黃偉哲市長表示，中小型商家是城市商業的根脈，也是永續最貼近消費者的那一段路。他說，永續不只是政府的作業項目，也不該只是企業的「加碼成本」，而是新時代的競爭優勢。透過輔導與認證，市府協助店家導入節能減碳、循環再利用、友善包材、在地食材及綠色採購，使永續能量在整個產業鏈中真正落地。他強調：「永續不是下一句口號，而是下一場市場的競賽。」台南同時擁有文化、創意與觀光魅力，城市願景也將持續鎖定能源轉型、綠色運輸、智慧節能與資源循環，讓「幸福城市」不只好住，也好逛、好生活。

本屆入選的22家店橫跨零售、餐飲、旅宿、生活服務到地方創生，各店家依自身專業展現不同的 ESG 實作亮點。環境面向包括「台塩生技健康店」以再生塑料容器與自備容器優惠推動循環消費；「維悅酒店」將節能設備與減塑政策落實在旅宿日常；「金色三麥」更把釀造副產物麥渣做成餐具，讓循環材料有新的生命；「老木創生木製所」以退役木材再製設計品，結合永續與文化；「綠色模式美髮沙龍」、「小金鈴花藝」分別在包材、生態教育與回收體繫上展現創新作法。

▲台南市政府舉辦第3屆ESG概念店認證典禮，22家卓越門市獲頒認證。（記者林東良翻攝，下同）

社會面向的亮點則涵蓋婦女賦能、教育平權與包容就業。「多加思所」投入女性技能培力與熟齡創新職涯，「庫萌美食」與「麥味登」則推動婦女及弱勢就業；「永華科學教育中心」提供偏鄉學生公益名額，「台南老爺行旅」則以壯輔人力協助旅客並推動食農教育，讓永續紮根於生活細節。

在公司治理面向，「莊敬生活百貨」導入ESG教育與AI智慧服務並落實性別平等；「上茶堂」強化食品安全與利害關係人溝通；「毛丼丼飯專門店」提升組織管理與升遷透明度；「瑪雅資訊」則以跨國協作與彈性制度打造多元職場，「皙淨 GRACE SKIN」則展現女性創業與永續治理的雙軸並進。

經發局長張婷媛指出，台南是歷史與觀光相互交織的城市，而商業服務業正是遊客體驗城市的第一現場。隨著認證規模連年擴大，代表消費端對低碳、透明、友善的期待正在提升。市府也持續協助企業進行碳排盤查、食材在地化、減少包材、導入節能技術等實作，並將「友善、多元、包容」納入城市品牌精神。未來也會引導更多商家投入永續升級，打造一座真正「友善、低碳、共好」的永續商業城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏縣衛生局抽查44件素食 全數合格零違規

桃園交通安全文化調查：六大措施提升行人安全最有感

台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

屏縣衛生局抽查44件素食 全數合格零違規

桃園交通安全文化調查：六大措施提升行人安全最有感

台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為黨外助選受影響民主啟蒙

桃園鐵路地下化工程延宕　謝美英痛批：內壢痛苦指數飆高

2025檔案月到　水里地政所推特展重溫小台北繁華回憶

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

第四屆埔里職人獎得主揭曉　國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲獎

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用　南投縣第三處為社會安全網抓漏

敏盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」　AI導入減輕醫護負擔

恐怖畫面曝！西定國小前擦撞「騎士慘捲車底」　民眾合力抬車救人

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

第1次遇臨檢「太緊張沒停」　女騎士挨罰18萬元

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾上當！戶頭80萬存款全被領光

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

快訊／國1「3大車連撞」！拖板車車頭撞爛凹陷　駕駛受困搶救中

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

台62陷阱壓過像砲彈　汽車達人慘中招

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為許助選

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

水里地政所推2025檔案月特展重溫小台北繁華回憶

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲埔里職人獎肯定

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

敏盛醫院成立　健康台灣深耕計畫執行中心

財劃法院版出爐　張麗善：樂觀其成

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

更多熱門

相關新聞

台南車禍死亡連4月居冠林燕祝要求A3事故納入斑點圖

台南車禍死亡連4月居冠林燕祝要求A3事故納入斑點圖

台南市2025年1至8月交通事故死亡人數連續4個月全國居冠，引爆市議員林燕祝在總質詢火力全開，她指出，基層員警向她反映，上級疑似「交代」車禍數據，甚至出現當月案件延到下月才呈報的情況，導致真實事故數字遭模糊化，「同事彼此檢舉，基層真的很無奈。」

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港媽祖蒞臨台南永康！

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」智慧稅務創新獲國際肯定

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」智慧稅務創新獲國際肯定

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態台南市職安處守護勞工

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態台南市職安處守護勞工

關鍵字：

台南ESG概念店黃偉哲競爭力

讀者迴響

熱門新聞

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面