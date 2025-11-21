台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

▲台南市政府舉辦第3屆ESG概念店認證典禮，22家卓越門市獲頒認證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府20日在永華市政中心舉行第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，由市長黃偉哲親自頒獎，本屆共有19個品牌、22家卓越門市獲得認證，累計至今已達43個品牌、53家店家，城市永續版圖再度擴張，讓綠色行動不只停留在口號，而是確實走進日常消費與商業現場。

黃偉哲市長表示，中小型商家是城市商業的根脈，也是永續最貼近消費者的那一段路。他說，永續不只是政府的作業項目，也不該只是企業的「加碼成本」，而是新時代的競爭優勢。透過輔導與認證，市府協助店家導入節能減碳、循環再利用、友善包材、在地食材及綠色採購，使永續能量在整個產業鏈中真正落地。他強調：「永續不是下一句口號，而是下一場市場的競賽。」台南同時擁有文化、創意與觀光魅力，城市願景也將持續鎖定能源轉型、綠色運輸、智慧節能與資源循環，讓「幸福城市」不只好住，也好逛、好生活。

本屆入選的22家店橫跨零售、餐飲、旅宿、生活服務到地方創生，各店家依自身專業展現不同的 ESG 實作亮點。環境面向包括「台塩生技健康店」以再生塑料容器與自備容器優惠推動循環消費；「維悅酒店」將節能設備與減塑政策落實在旅宿日常；「金色三麥」更把釀造副產物麥渣做成餐具，讓循環材料有新的生命；「老木創生木製所」以退役木材再製設計品，結合永續與文化；「綠色模式美髮沙龍」、「小金鈴花藝」分別在包材、生態教育與回收體繫上展現創新作法。

社會面向的亮點則涵蓋婦女賦能、教育平權與包容就業。「多加思所」投入女性技能培力與熟齡創新職涯，「庫萌美食」與「麥味登」則推動婦女及弱勢就業；「永華科學教育中心」提供偏鄉學生公益名額，「台南老爺行旅」則以壯輔人力協助旅客並推動食農教育，讓永續紮根於生活細節。

在公司治理面向，「莊敬生活百貨」導入ESG教育與AI智慧服務並落實性別平等；「上茶堂」強化食品安全與利害關係人溝通；「毛丼丼飯專門店」提升組織管理與升遷透明度；「瑪雅資訊」則以跨國協作與彈性制度打造多元職場，「皙淨 GRACE SKIN」則展現女性創業與永續治理的雙軸並進。

經發局長張婷媛指出，台南是歷史與觀光相互交織的城市，而商業服務業正是遊客體驗城市的第一現場。隨著認證規模連年擴大，代表消費端對低碳、透明、友善的期待正在提升。市府也持續協助企業進行碳排盤查、食材在地化、減少包材、導入節能技術等實作，並將「友善、多元、包容」納入城市品牌精神。未來也會引導更多商家投入永續升級，打造一座真正「友善、低碳、共好」的永續商業城市。