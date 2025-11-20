台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」　智慧稅務創新獲國際肯定

▲台南市以智慧稅務創新勇奪 IDC「最佳數位政策獎」，市府代表赴新加坡領獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際資料資訊 IDC，20日於新加坡舉行「IDC Technology Symposium & Awards」，公布「2025 IDC 未來企業大獎」獲獎名單，台南市政府以「智慧稅務創新─安全高效的便捷服務」脫穎而出，勇奪智慧城市類別「最佳數位政策獎」。財稅局主任祕書陳家慶代表率隊前往領獎，替全國地方稅務服務寫下新指標成就。

市長黃偉哲表示，台南能在國際競爭中奪下此獎，代表市府智慧稅務佈局受到肯定。市府將持續擴充線上線下服務、導入手機門號驗證機制，並全面強化稅務服務數位化、行動化功能，打造完整的智慧稅務生態系，讓 AI 稅務自動化成為城市治理的穩固基礎。他強調，台南推動智慧城市始終以「人」為核心，透過數位治理的持續精進，讓市民享受更順、更快、更安全的公共服務。

財稅局長李建賢指出，近年台南積極推動智慧稅務創新，包括電子稅票、代理人線上查調發證系統、MyData「停看聽－稅務e指通」、以及稅務自動化服務機「查補快」等工具，並建置全國首創「線上＋線下」稅務一站式整合平台。局內也導入 RPA（機器人流程自動化）技術，將平均每案處理時間從 30 分鐘縮短至 5 分鐘，大幅提升行政效率，此創新也獲財政部財政資訊中心評選為 113 年地方稅新興業務提案第一名。

研考會主委王效文補充，IDC「未來企業大獎」近年成為各國智慧城市交流的重要舞台，台南此次拿下「最佳數位政策獎」，顯示市府在數位治理、服務改善與人機協作等面向皆取得突破。未來將持續深化智慧城市建設，讓市民真正感受到便利、安全與永續並行的生活品質。