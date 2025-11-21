　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣網美「吃霸王餐」畫面曝！　紐約餐廳無奈：坐5小時請不走

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約布魯克林近日出現一名「連環吃霸王餐」的華裔網紅Pei Chung，她過去已多次在高檔與米其林餐廳點餐後拒付，不但曾提出用照片及部落格文章來抵餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢，如今又因同樣手法再度引發糾紛。她日前在威廉斯堡一家餐廳被店員識破，店內畫面也隨之曝光。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung因「吃霸王餐」已被列入多家餐廳黑名單，過去已因同樣方式消費遭到逮捕5次。報導指出，她甚至還積欠威廉斯堡高級公寓超過4萬美元的租金。

►來自台灣！網美紐約高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費

▲▼Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲▼Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

最新一起事件發生於19日晚間。當時Pei Chung身穿毛皮外套、背著白色Louis Vuitton包，搭配羊絨貝雷帽，走進她住家附近的澳洲風餐廳Hole in the Wall。店員指出，她在店內待了5個小時，點了煎鮭魚、培根蛋黃義大利麵及布拉塔起司沙拉，總額77美元，但一口都沒吃。

餐廳服務生表示，店長一眼就認出她的身份，當場提醒若沒有留下付款方式，就不能將食物打包帶走，但Pei Chung只是笑了笑完全不理會。店員拍攝的畫面顯示，Pei Chung坐在角落桌位，拍完照傳上Instagram後便走向廁所，之後一直滑手機，遲遲不離開。

餐廳不願驚動警方，但也無法讓她繼續占位。店員說，店長甚至威脅要報警，Pei Chung卻回應「請便」，完全不受影響。最後店家收走她的餐點與飲品，但她仍坐足5小時才離開。

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

▲▼Pei Chung多次遭美國警方逮捕。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

Pei Chung過去就曾多次遭警方逮捕，她上周在Sea Thai與米其林義大利餐廳Misi因沒付費被逮兩次，皆獲監督釋放。她上週也因多家餐廳拒付遭起訴，過了周末後依舊故態復萌。

打開Pei Chung的Instagram，她平時除了經常分享美食以及名牌產品的照片，也會發布性感的自拍照。另外，根據LinkedIn，她來自台灣，2019年拿全額獎學金赴美就讀普拉特藝術學院（Pratt University），後於大通銀行（Chase bank）擔任顧問至2023年。

此外，法庭文件顯示，她從去年起便未再支付高檔公寓租金，欠款累積至今。鄰居爆料，Pei Chung曾在住家外大吼大叫，並在公共區域留下垃圾、破壞門板，還曾用紅色口紅把鄰居名字寫在門上。

餐廳店員認為，Pei Chung正把這些事件當成流量來源，過去一週Pei Chung的Instagram追蹤數從1.3萬暴增至2.2萬，更直指她知道警察不想花時間處理，越有人報警，她能拍的內容就越多，「現在威廉斯堡（Williamsburg）一帶的餐廳已開始互相提醒，大家都知道她是誰了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

川普喊判死刑！嗆民主黨議員「煽動叛國」　自家人也不挺

日23歲女「全裸倒浴室」　隔日亡！全身詭異瘀青　男友稱不知情

輝達先進AI晶片遭走私中國！美國逮捕4名嫌犯　曝收受400萬美元

台灣網美「吃霸王餐」畫面曝！　紐約餐廳無奈：坐5小時請不走

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

川普喊判死刑！嗆民主黨議員「煽動叛國」　自家人也不挺

日23歲女「全裸倒浴室」　隔日亡！全身詭異瘀青　男友稱不知情

輝達先進AI晶片遭走私中國！美國逮捕4名嫌犯　曝收受400萬美元

台灣網美「吃霸王餐」畫面曝！　紐約餐廳無奈：坐5小時請不走

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

第1次遇臨檢「太緊張沒停」　女騎士挨罰18萬元

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾上當！戶頭80萬存款全被領光

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

快訊／國1「3大車連撞」！拖板車車頭撞爛凹陷　駕駛受困搶救中

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

北港黑面三媽南巡唯一破例！台南腦麻童鑽轎　慈母落淚求保佑

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

藍營開酸普發「全民安全指引」　林飛帆：法國、瑞典等國也有發行

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

國際熱門新聞

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

台灣網美「紐約吃霸王餐」　畫面曝光

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

狗狗內臟被熊吃　日獸醫剖析原因

荒謬劫獄！　情婦法院外遞槍給黑幫老大

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

更多熱門

相關新聞

輝達先進AI晶片遭走私中國　美逮捕4名嫌犯

輝達先進AI晶片遭走私中國　美逮捕4名嫌犯

美國司法部揭露一起涉及輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片的非法出口案，兩名中國公民與兩名美國人被控合謀將受出口管制的A100圖形處理器（GPU）轉運至中國，以此獲得中國近400萬美元資金挹注。

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

美點名台灣資助菲基地　強化美軍保台能力

美點名台灣資助菲基地　強化美軍保台能力

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

美提俄烏終戰計畫　白宮：對雙方都有好處

美提俄烏終戰計畫　白宮：對雙方都有好處

關鍵字：

美國台灣網美霸王餐北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面