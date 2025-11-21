台灣網美「吃霸王餐」畫面曝！　紐約餐廳無奈：坐5小時請不走

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約布魯克林近日出現一名「連環吃霸王餐」的華裔網紅Pei Chung，她過去已多次在高檔與米其林餐廳點餐後拒付，不但曾提出用照片及部落格文章來抵餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢，如今又因同樣手法再度引發糾紛。她日前在威廉斯堡一家餐廳被店員識破，店內畫面也隨之曝光。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung因「吃霸王餐」已被列入多家餐廳黑名單，過去已因同樣方式消費遭到逮捕5次。報導指出，她甚至還積欠威廉斯堡高級公寓超過4萬美元的租金。

►來自台灣！網美紐約高檔餐廳「吃霸王餐」被抓 想肉償抵餐費



▲▼Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）



最新一起事件發生於19日晚間。當時Pei Chung身穿毛皮外套、背著白色Louis Vuitton包，搭配羊絨貝雷帽，走進她住家附近的澳洲風餐廳Hole in the Wall。店員指出，她在店內待了5個小時，點了煎鮭魚、培根蛋黃義大利麵及布拉塔起司沙拉，總額77美元，但一口都沒吃。

餐廳服務生表示，店長一眼就認出她的身份，當場提醒若沒有留下付款方式，就不能將食物打包帶走，但Pei Chung只是笑了笑完全不理會。店員拍攝的畫面顯示，Pei Chung坐在角落桌位，拍完照傳上Instagram後便走向廁所，之後一直滑手機，遲遲不離開。

餐廳不願驚動警方，但也無法讓她繼續占位。店員說，店長甚至威脅要報警，Pei Chung卻回應「請便」，完全不受影響。最後店家收走她的餐點與飲品，但她仍坐足5小時才離開。

▲▼Pei Chung多次遭美國警方逮捕。（圖／翻攝自IG）



Pei Chung過去就曾多次遭警方逮捕，她上周在Sea Thai與米其林義大利餐廳Misi因沒付費被逮兩次，皆獲監督釋放。她上週也因多家餐廳拒付遭起訴，過了周末後依舊故態復萌。

打開Pei Chung的Instagram，她平時除了經常分享美食以及名牌產品的照片，也會發布性感的自拍照。另外，根據LinkedIn，她來自台灣，2019年拿全額獎學金赴美就讀普拉特藝術學院（Pratt University），後於大通銀行（Chase bank）擔任顧問至2023年。

此外，法庭文件顯示，她從去年起便未再支付高檔公寓租金，欠款累積至今。鄰居爆料，Pei Chung曾在住家外大吼大叫，並在公共區域留下垃圾、破壞門板，還曾用紅色口紅把鄰居名字寫在門上。

餐廳店員認為，Pei Chung正把這些事件當成流量來源，過去一週Pei Chung的Instagram追蹤數從1.3萬暴增至2.2萬，更直指她知道警察不想花時間處理，越有人報警，她能拍的內容就越多，「現在威廉斯堡（Williamsburg）一帶的餐廳已開始互相提醒，大家都知道她是誰了。」