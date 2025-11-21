　
國際

輝達先進AI晶片遭走私中國！美國逮捕4名嫌犯　曝收受400萬美元

▲▼由輝達生產的GPU。（資料照／達志影像）

▲由輝達生產的GPU。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

美國司法部揭露一起涉及輝達（Nvidia）先進人工智慧（AI）晶片的非法出口案，兩名中國公民與兩名美國人被控合謀將受出口管制的A100圖形處理器（GPU）轉運至中國，以此獲得中國近400萬美元資金挹注。美方指出，這些高性能AI晶片對中國推動2030年前成為全球AI領導者至關重要。

根據美媒《CBS News》，美國司法部表示，被捕的4名男子分別是38歲居住在加州的中國籍李湛（Cham Li，音譯）、45歲持F-1學生簽證且居住於佛州坦帕市的中國籍陳靖（Jing Chen，音譯），以及34歲的美國籍何漢寧（Hon Ning Ho，，音譯，居住佛州）與46歲的芮孟（Brian Curtis Raymond，音譯，居住阿拉巴馬州）。

4人被控違反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act, ECRA）並涉及洗錢罪，若罪名成立，每項罪名最高可判處20年監禁。

美國司法部指出，該集團透過馬來西亞與泰國進行轉運，以避開美國針對高端AI晶片出口至中國的嚴格限制。美國司法部助理部長艾森伯格（John Eisenberg）強調，被告採取「蓄意且具欺瞞性的方式」，包括偽造合約、提交不實文件，並刻意誤導美國執法單位，以將受控的輝達GPU輸往中國。

根據美國司法部公布的資料，涉案人士2024年10月至2025年1月間成功運送約400顆輝達 A100 GPU至中國，共分成兩批出貨；另有兩批晶片在執法機關介入後遭到攔阻，未能完成運輸。官方指出，A100屬於美國嚴格管制的高階AI運算晶片，而被告並未向主管單位申請任何出口許可。

美方透露，這起非法出口計畫背後來自中國的資金高達近400萬美元，用於支撐海外採購網路與轉運流程。美國司法部官員表示，中國持續尋求先進美製AI技術，以推動2030年成為全球AI領導者的國家戰略，因此相關走私與規避行為呈現上升趨勢。

這起案件也發生於AI晶片需求飆升的大環境。報導指出，輝達本週公布最新財報，單季營收達570億美元，淨利高達319億美元，再創歷史紀錄。市場觀察人士指出，美國加強出口管制後，非法採購渠道成為部分中國買家的選項，也使此類跨國走私活動更為頻繁。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

北美要聞輝達NvidiaAIGPU晶片美國司法部

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

