國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

▲▼川普跟澤倫斯基會面。（圖／路透社）

▲美方推動的一份「終戰計畫草案」已正式遞到烏克蘭總統澤倫斯基手中。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰火陷入僵局之際，美方悄然推動的一份「終戰計畫草案」已正式遞到烏克蘭總統澤倫斯基手中。白宮20日證實，美國正同步與俄羅斯、烏克蘭兩方接觸，談判正在進行，而這份由川普政府團隊主導的計畫，也獲得美國總統川普（Donald Trump）本人支持，被形容為「對雙方都有好處」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室稍早發布聲明，表示已「正式收到」美方提出的草案，並認為計畫可能有助推動外交進程。烏方指出，已準備就內容與美方展開協商，澤倫斯基預計在未來幾天內與川普通話。

烏方雖未揭露內容，但一名知情人士向外媒透露，草案似乎呼應俄羅斯在終戰談判中的多項強硬要求，包括烏克蘭需割讓部分領土給俄羅斯、並限制自身軍隊規模，引發國際高度關注。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）20日下午說明，過去一個月，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）持續與俄烏雙方接觸，了解兩國願意為和平做出的承諾。她強調，美國與俄、烏的對話「一直在進行」，川普也支持這項計畫。

她未透露草案細節，強調內容仍可能依談判進展調整，「但我們相信這對俄羅斯和烏克蘭來說，都是好的計畫，雙方應該都能接受」。

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）當天與澤倫斯基會談後，也對情勢抱持樂觀，「美國正與兩方進行良好對話，目標是讓戰爭走向終結」。

外界質疑草案可能迫使烏克蘭做出重大讓步，對此李威特強調，美方正採取「對等接觸」，川普已親自與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及澤倫斯基交流，國安團隊也同步與雙方磋商。她表示，過去一週，魏科夫與盧比歐也與烏克蘭人士深入討論計畫，美國正在傾聽雙方意見，尋求能被所有當事國接受的解方。

烏克蘭方面則指出，與美國軍官會談後，已同意啟動計畫要點，希望讓戰爭能「以有尊嚴的方式結束」，並強調已準備與美國及歐洲夥伴合作推動和平。

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售
台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴
研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中
美國務院主動挺日本　重申反對以武力改變台海現狀
鴻海今晨宣布合作OpenAI　打造美國新一代AI基礎設施
被盧秀燕批「白目」封殺　賓賓哥直播回嗆
砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓死陸師

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」可能觸發日本行使集體自衛權後，中國接連祭出旅遊、經濟等層面反制，外交火花愈燒愈烈。美國務院20日罕見主動發聲，強調對美日同盟的承諾「堅定不移」，並再次表態反對任何以武力或脅迫改變台海、東海與南海現狀的行為。

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

