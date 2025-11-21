美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

▲美方推動的一份「終戰計畫草案」已正式遞到烏克蘭總統澤倫斯基手中。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰火陷入僵局之際，美方悄然推動的一份「終戰計畫草案」已正式遞到烏克蘭總統澤倫斯基手中。白宮20日證實，美國正同步與俄羅斯、烏克蘭兩方接觸，談判正在進行，而這份由川普政府團隊主導的計畫，也獲得美國總統川普（Donald Trump）本人支持，被形容為「對雙方都有好處」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室稍早發布聲明，表示已「正式收到」美方提出的草案，並認為計畫可能有助推動外交進程。烏方指出，已準備就內容與美方展開協商，澤倫斯基預計在未來幾天內與川普通話。

烏方雖未揭露內容，但一名知情人士向外媒透露，草案似乎呼應俄羅斯在終戰談判中的多項強硬要求，包括烏克蘭需割讓部分領土給俄羅斯、並限制自身軍隊規模，引發國際高度關注。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）20日下午說明，過去一個月，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）持續與俄烏雙方接觸，了解兩國願意為和平做出的承諾。她強調，美國與俄、烏的對話「一直在進行」，川普也支持這項計畫。

她未透露草案細節，強調內容仍可能依談判進展調整，「但我們相信這對俄羅斯和烏克蘭來說，都是好的計畫，雙方應該都能接受」。

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）當天與澤倫斯基會談後，也對情勢抱持樂觀，「美國正與兩方進行良好對話，目標是讓戰爭走向終結」。

外界質疑草案可能迫使烏克蘭做出重大讓步，對此李威特強調，美方正採取「對等接觸」，川普已親自與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及澤倫斯基交流，國安團隊也同步與雙方磋商。她表示，過去一週，魏科夫與盧比歐也與烏克蘭人士深入討論計畫，美國正在傾聽雙方意見，尋求能被所有當事國接受的解方。

烏克蘭方面則指出，與美國軍官會談後，已同意啟動計畫要點，希望讓戰爭能「以有尊嚴的方式結束」，並強調已準備與美國及歐洲夥伴合作推動和平。