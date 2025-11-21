　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸,共軍。（圖／路透）

▲路透調查指出，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動。（圖／路透）

文／中央社

根據路透社一項追蹤船舶動向與分析今年夏天軍演衛星影像的調查顯示，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動。

路透調查發現，中國人民解放軍正在試驗多項技術，可加速讓部隊與軍備在台灣多處海灘同時登陸。軍事專家指出，這種戰略的目標在於讓台灣守軍無力招架。

路透社辨識出12艘民用船舶，其中包括6艘可載運車輛的滾裝渡輪（roll-on, roll-off car ferries）與6艘甲板貨船（deck cargo ships），它們於8月中前往廣東省捷勝鎮附近一處海灘。衛星影像顯示，其中部分船隻在8月23日進行灘岸登陸作業。

衛星影像可以看到，甲板貨船利用附設的跳板，直接在海灘上卸下車輛。這類長約90公尺、在亞洲商業航運中常見的船隻，由於吃水淺、開放式甲板設計，可以不依賴港口設施在海灘裝卸貨物。

演習中也出現一套自走式浮動碼頭系統（self-propelled floating pier system），這種系統自2023年後未再曝光。海軍作戰專家表示，這顯示中國仍持續打造可快速部署的可移動基礎設施，用於在台灣現有港口遭破壞或無法使用時，加速讓軍隊、軍備與物資登陸上岸。

中共犯台結果高度取決於美國的反應。美國長年奉行「戰略模糊」，不明言是否會在台海衝突中出兵。不過，美國前總統拜登任內曾多次明確表示，願意出兵衛台。

白宮一名發言人在被問及川普立場時表示：「美國的政策是維持台灣相對於中國的防衛能力。正如總統所說，習近平主席不會在川普總統任內攻擊台灣。」

台灣國防部對於路透的詢問未作進一步評論，但引述國防部長顧立雄9月的談話指出，國軍持續掌握情資並務實評估其軍事效力，也將做好相關應處計畫，透過兵推或實兵加以驗證。

台灣前參謀總長李喜明表示，衛星影像顯示中國正在發展使用大量小型船隻進行「多點小型兩棲登陸作戰」的能力。

他指出，相較於集中登陸少數地點，此種作戰方式對於台灣而言更難防禦。

使用民用船隻也可能大幅擴展中國的兩棲登陸能力。根據台灣和美國的軍事專家，中國軍方目前擁有的相關專用軍方船艦只能運載大約2萬名軍人進行初期攻擊。

這遠遠低於軍事專家估計的入侵所需兵力。專家認為，征服台灣會需要30萬至100萬或甚至更多的部隊，因此民用船隻對於任何侵略計畫而言是相當重要的。

路透社於中國8月進行的演練期間一度統計到，有至少330台車輛集結在海灘上及周邊。

台灣退役的海軍軍官于孝斌指出，路透社調查結果顯示，中國正制定具體的入侵計畫。

他表示：「這種事比起他們的航艦還更讓我擔心。這表明他們認真考慮要部署軍隊到地面。」

關於在入侵期間出動民用渡輪和貨船的可行性，一位要求匿名的台灣高階國防官員則抱持質疑態度。

這位官員說道，中國幾乎不可能在入侵行動中部署路透社觀察到的那種民用登陸船，因為這種船隻很容易受到肩射式飛彈等小型輕便武器的攻擊。

該名官員還暗示，中國也可能透過宣傳具有威嚇性的演習實施「認知作戰」，意圖打擊台灣及其盟友的士氣。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹峇里島「離奇半裸亡」20人集體中毒！　元兇曝光
中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售
台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴
研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中
美國務院主動挺日本　重申反對以武力改變台海現狀
鴻海今晨宣布合作OpenAI　打造美國新一代AI基礎設施
被盧秀燕批「白目」封殺　賓賓哥直播回嗆
砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓死陸師

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國影子海軍兩棲登陸台灣台海軍武台灣軍武國際軍武共軍

