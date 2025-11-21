川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手後，一路晉升為「川普最愛CEO」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普19日在社群平台連發3則貼文，並引用輝達執行長黃仁勳的話，強調自己促成了最先進的AI晶片在美國發明和製造。美媒《紐約時報》分析，川普與黃仁勳的關係在近半年來迅速升溫，輝達晶片甚至已成為美國與各方貿易與和平談判的籌碼。

川普周三在社群平台Truth Social上接連引述3段黃仁勳上個月受訪時說過的話，分別為：

「我們在美國製造，是因為川普總統」

「正如我所承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片Blackwell已開始生產。AI在美國發明、在美國製造，為美國和全世界而打造」

「不到一年，輝達就要在美國製造最先進的AI晶片，這一切始於川普總統想讓美國再工業化，他的關稅政策正是促成此事的關鍵推力」。

根據《紐約時報》報導，川普上個月在南韓APEC企業領袖峰會上發表談話時，突然盛讚黃仁勳是個「了不起的人」，還詢問他是否在現場。幾個小時後，黃仁勳也在華府一場會議上讚揚白宮解除AI監管、鼓勵投資，還大讚川普徹底改變了AI領域的格局，甚至一度欲搭機趕赴南韓，試圖與川普碰面。

報導指出，在川普重返白宮前，黃仁勳很少在華府活動，也未出席就職典禮，但因川普掌握輝達對中國出口的銷售許可，也可協助輝達客戶取得驅動AI晶片所需的電力，所以黃曾2度與川普會面，但都未能說服對方取消出口中國的管制禁令。

轉機來自於今年4月，黃仁勳承諾在美國投資5000億美元來建立生產線，幾天後又隨川普出訪中東，促成出售2000億美元的輝達晶片，令川普沾沾自喜，開始大讚黃仁勳是「我的朋友」、「做得太棒了，國家有你，讓我們感到驕傲！」

這是繼波音飛機等產品後，美國首度將AI晶片作為外交合作的工具。更令川普龍心大悅的是，輝達願意配合川普對大企業的介入，例如對中出售晶片的部分利潤應上交美國政府、讓美府抽成。即便此舉似乎違反美國法律，但黃仁勳表示，川普政府正在制定相關的新法規。

報導認為，關注股市的川普已經意識到，輝達作為全球市值最高的上市公司，加上全球對輝達晶片的熱烈需求，其晶片不僅已成為他與沙烏地阿拉伯、英國和中國等多個國家的強大籌碼，未來也將在與各國的和平談判中發揮重要作用。

儘管黃仁勳已成為川普出訪的隨行常客，但部分白宮官員擔心，黃向來主張讓中國仰賴美國的AI晶片平台，以避免中國企業打造出同等生態，還一度遊說川普允許輝達向中國出口最先進的Blackwell晶片。

當時川普一度動搖，但在國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人以國安理由反對下，最終仍表示不會將「最先進」的晶片供應給中國。

《紐約時報》認為，此事反映黃與川普即便關係再好，仍有極限在，因為在AI競賽的大背景下，國安問題仍是優先考量。不過，黃仁勳似乎未放棄，他上周表示，「美國必須領先，並爭取到全球的開發者，這對美國至關重要。」