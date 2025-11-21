美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

▲美國會建議台灣可考慮協助資助菲律賓多座軍事基地的升級工程；圖為菲律賓軍特種部隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）最新年度報告曝光，其中一項建議「台灣可考慮協助資助菲律賓多座軍事基地的升級工程」引發關注。委員會指出，此舉不但能提升美軍在當地的輪調部署能力，也能進一步強化美國在台灣周邊的嚇阻效果，最終對台灣自身安全有利。

根據《日經亞洲》報導，美軍目前依據《加強防務合作協議》（EDCA）獲准使用菲律賓9個基地，部分地點距離台灣相當近。美國近年陸續投入經費改善跑道、機庫與倉儲設施。

USCC認為，在既有架構下，台灣也可透過「對外軍售計畫」（FMS）參與資助，把基礎建設視為「非武器類支援服務」，由美國國防安全合作署與軍工承包商負責執行，而菲律賓則為改善後設施的受益者。

USCC副主席、前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）受訪時強調，這類投資對台灣具戰略意義，「因為這些設施直接關係到美國在必要時是否能協助台灣」。

他也指出，透過FMS能替台灣提供政治緩衝，避免給外界「直接投入菲律賓基地建設」的觀感，同時也有助提升台灣的國防支出占GDP比例。

USCC提到，相關資金方案不僅限於菲律賓基地，也可能適用於日本西南島鏈及與台灣保持邦交的太平洋島國。而對區域可能產生的政治反應，外交關係協會專家史密斯（Sheila A. Smith）表示，北京勢必強烈反對，問題在於台灣、菲律賓、日本是否願意承受來自中國的壓力。

報告同時點名菲律賓是美國應優先支持的東南亞夥伴，建議國會提供更多資源給美國國務院、國防部及國土安全部，加強菲律賓海岸防衛隊在第一線因應中國行動的能力。USCC也提出，美國應推動與菲律賓的「Quad Plus」對話，共同面對中國在區域的灰色地帶行動。

USCC委員布蘭茲（Hal Brands）在國會山莊報告發布會上指出，菲律賓對美國而言是「關鍵戰略地點」，無論是在南海競逐影響力，或是可能出現的台海周邊情勢。美軍目前在菲律賓的駐點已從2016年的5處擴增至2023年的9處，其中部分基地位於北端、靠近台灣的位置。

另外，2025年度美國《國防授權法案》（NDAA）也編列1億2800萬美元，用於菲律賓多座軍事基地的36項建設，包括跑道、燃料儲存、人道援助設施與後勤基礎建設。