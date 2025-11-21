　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

▲菲律賓軍方,菲律賓軍隊,菲律賓軍特種部隊,菲律賓部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國會建議台灣可考慮協助資助菲律賓多座軍事基地的升級工程；圖為菲律賓軍特種部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）最新年度報告曝光，其中一項建議「台灣可考慮協助資助菲律賓多座軍事基地的升級工程」引發關注。委員會指出，此舉不但能提升美軍在當地的輪調部署能力，也能進一步強化美國在台灣周邊的嚇阻效果，最終對台灣自身安全有利。

根據《日經亞洲》報導，美軍目前依據《加強防務合作協議》（EDCA）獲准使用菲律賓9個基地，部分地點距離台灣相當近。美國近年陸續投入經費改善跑道、機庫與倉儲設施。

USCC認為，在既有架構下，台灣也可透過「對外軍售計畫」（FMS）參與資助，把基礎建設視為「非武器類支援服務」，由美國國防安全合作署與軍工承包商負責執行，而菲律賓則為改善後設施的受益者。

USCC副主席、前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）受訪時強調，這類投資對台灣具戰略意義，「因為這些設施直接關係到美國在必要時是否能協助台灣」。

他也指出，透過FMS能替台灣提供政治緩衝，避免給外界「直接投入菲律賓基地建設」的觀感，同時也有助提升台灣的國防支出占GDP比例。

USCC提到，相關資金方案不僅限於菲律賓基地，也可能適用於日本西南島鏈及與台灣保持邦交的太平洋島國。而對區域可能產生的政治反應，外交關係協會專家史密斯（Sheila A. Smith）表示，北京勢必強烈反對，問題在於台灣、菲律賓、日本是否願意承受來自中國的壓力。

報告同時點名菲律賓是美國應優先支持的東南亞夥伴，建議國會提供更多資源給美國國務院、國防部及國土安全部，加強菲律賓海岸防衛隊在第一線因應中國行動的能力。USCC也提出，美國應推動與菲律賓的「Quad Plus」對話，共同面對中國在區域的灰色地帶行動。

USCC委員布蘭茲（Hal Brands）在國會山莊報告發布會上指出，菲律賓對美國而言是「關鍵戰略地點」，無論是在南海競逐影響力，或是可能出現的台海周邊情勢。美軍目前在菲律賓的駐點已從2016年的5處擴增至2023年的9處，其中部分基地位於北端、靠近台灣的位置。

另外，2025年度美國《國防授權法案》（NDAA）也編列1億2800萬美元，用於菲律賓多座軍事基地的36項建設，包括跑道、燃料儲存、人道援助設施與後勤基礎建設。

美國菲律賓台灣台海台美關係美中台軍武國際軍武北美要聞東南亞要聞

