來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國一位自稱是網美、畢業於高雄師範大學的女子Pei Chung，被媒體報導多次在高檔餐廳「肉償換餐」引起討論，餐廳業者同時也透露Pei Chung「肉償換餐」的7個手段，而且還會記得打包食物。

根據《紐約郵報》報導，這名女子住在布魯克林威廉斯堡的一棟豪華公寓，平時常在Instagram上炫耀奢侈品，包括名牌鞋、包包等時尚單品。然而，她已至少五次因在米其林餐廳或其他高檔餐廳用餐後拒絕付款而遭到逮捕。Pei Chung的LinkedIn資料顯示，她自稱來自台灣，畢業於國立高雄師範大學。

消息人士指出，Pei Chung會精心打扮後走進知名餐廳，點高價餐點並拍照分享在社交平台，營造出她是受餐廳邀請的假象。然而，她的信用卡屢次刷不過，且拒絕支付餐費。例如，她曾在Francie餐廳享用188美元餐點後拒付，甚至提議用其他方式抵消費用。餐廳經理表示她的行為「非常不合理」，最終只得報警處理。

Pei Chung的行為有不少餐廳受害，這些受害餐廳向外媒描述她「肉償換餐」的7個手法：1、裝扮精緻、穿名牌。2、看起來像有錢人。3、點大份量、昂貴主餐。4、吃非常久（甚至長達6小時）。5、邊吃邊自拍、美食拍攝。6、卡刷不過後態度仍很鎮定。7、被抓前還會打包食物帶走。這些行為也引發網友熱議。