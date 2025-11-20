　
地方 地方焦點

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

▲戶外體驗區可實際觀察大型車內輪差示範，了解視野死角位置。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化公共道路安全觀念，雲林監理站今日舉行交通安全體驗區推廣活動，交通部、公路局、雲林縣政府及多個轄區機關代表皆到場參與，活動現場在陽光下格外熱鬧。體驗區以「人本交通、停讓文化」為核心，透過實景模擬與沈浸式教學，使抽象的交通安全原則得以具體化呈現。

交通部公路局嘉義區監理所長張耀輝致詞時指出，體驗區的建置，結合中央及地方跨單位的協力，包括交通部、公路局提供經費與專業指導，雲林縣政府與交通工務局亦透過疊加補助、學生公假受訓等政策，推動機車駕訓向下扎根。

張耀輝表示，交通安全的基礎在於理解風險來源，而「以人為本」的理念便是在提醒駕駛與行人彼此看見、彼此理解。他也特別感謝雲嘉南區養護工程分局協助監理站重鋪柏油與施作標線，使場域煥然一新；臺西客運捐贈的低底盤公車也成為體驗區重要教材，讓學員能實際觀察大型車的視野限制。

雲林監理站站長陳啓文說，體驗區區分為戶外與室內兩大區塊。戶外區依汽車考驗場原有空間配置，等比例呈現大型車內輪差、行人穿越道、行車管制號誌，以及「小綠人」指示動態，讓參加者能在安全環境中觀察不同交通元素的互動；室內區則以小型車實境座艙、A、B柱視野死角體驗、酒駕眼鏡模擬與互動教具等方式，讓參與者透過「身體記憶」，理解視線盲區與反應時間對安全的重要性。

陳啓文強調，交通安全不僅依賴法規，更依賴持續的教育。期待透過這座體驗場域，讓學生、家庭與一般用路人能以更直觀的方式接觸交通風險，進而在日常道路行為中形成更穩固的安全觀念。他也強調，跨部門合作是提升道路安全的關鍵，未來將持續與縣府及相關單位協力，打造更完善的交通教育環境。

