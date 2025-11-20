　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

▲行啟記念館將舉行耕雲圖書館藍圖展覽，吸引民眾駐足了解未來規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲行啟記念館將舉行耕雲圖書館藍圖展覽，吸引民眾駐足了解未來規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府推動閱讀再跨一步，將書本帶離圖書館與教室，使閱讀融入更貼近日常的空間。縣府預計於11月22日舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，活動結合親子路跑、故事演出、草地音樂、市集與策展，從早晨一路延伸到午後，讓城市不同角落都能看見書籍與人群的流動。

文化觀光處今日舉行啟動記者會，縣長張麗善表示，本次活動以「閱讀接力‧點亮雲林」為主題，象徵縣府以「微冊角落」閱讀品牌為基礎，串聯未來縣總圖書館「耕雲圖」的願景，希望讓閱讀像種子般在各地生根、向上成長。張麗善說，透過走讀與城市觀察，孩子能在熟悉的場域中累積閱讀經驗，也讓閱讀的形式更貼近生活。

她指出，雲林各鄉鎮文化館舍風格各具特色，縣府除強化圖書館、展覽館與表演廳功能，也持續盤點館藏與空間需求，並將智慧科技與文化觀光納入整體規劃，期待呈現更完整的文化量能。針對現有館藏能量不足的問題，縣府已在高鐵特定區啟動「耕雲圖書館」規劃；斗六市水岸藝術園區也將興建美術館，補足展覽空間不足，讓市民有更多接觸藝術的機會。

張麗善說，雲林地廣、各鄉鎮特性不同，區域平衡發展仍是施政重要方向。縣府將依地區特色規劃文化建設，與地方協力打造雲林文化脈絡的下一頁。

文化觀光處長陳璧君表示，閱讀不僅形塑個人，也能改變城市氣質。「微冊角落」以「讓整個雲林都是你的圖書館」為理念，至今已有351個全球夥伴加入，帶動閱讀從靜態走向動態，並與運動、走讀及城市探索結合，讓閱讀成為可實踐的生活方式。

她說，這次活動配合全台首創的「閱讀路跑」，以文化觀光處為起點、行啟記念館為終點，全程3公里，參與者以跑步與步行體驗城市風貌，也象徵閱讀能帶來行動力與創造力。同日在行啟記念館將舉行「微冊角落暨耕雲圖展覽」，自22日至30日展出耕雲圖書館的初步構想，並設置意見交流區，邀請民眾提供建議。

文觀處表示，活動當日上午7點半的閱讀路跑邀請親子共同參與，沿途串聯斗六多處城市景觀；上午10點至下午5點的生活節活動則匯集二手書交換、文創市集、草地音樂會、韓國繪本行旅展等內容，提供不同年齡層民眾參與。

▲行啟記念館將舉行耕雲圖書館藍圖展覽，吸引民眾駐足了解未來規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲親子在會場前挑選書籍、互動閱讀，現場瀰漫濃厚閱讀氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒：必須禁賽
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

花蓮「光復青年創業再生行動計畫」最高補助50萬　11/24說明會

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

南投林農種原種「台灣山茶」　斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙露臉

語言不是障礙！雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

重新認識東海岸！「鏡頭君」AI 智慧旅遊全新上線

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」　智慧稅務創新獲國際肯定

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

花蓮「光復青年創業再生行動計畫」最高補助50萬　11/24說明會

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

南投林農種原種「台灣山茶」　斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙露臉

語言不是障礙！雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

重新認識東海岸！「鏡頭君」AI 智慧旅遊全新上線

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」　智慧稅務創新獲國際肯定

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

地方熱門新聞

「救了全村的男人」大馬村長病倒動手術

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

賴瑞隆、蔡秉璁籲「用行動支持日本水產」

黃偉哲進營區送暖！137旅台南役男嗨翻

客製化果汁爆價差！3杯750變660南市府稽查要求明確標價

大江打造「聖誕夢幻車站」　迎接2026年

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動最終場11／22、11／23開放報名

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

更多熱門

相關新聞

斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

斗六市仁義路17日傍晚車流正旺，一場原本只是一瞬間的行車嫌隙，卻急速升級成拳腳互毆的街頭衝突。斗六警分局17日17時19分接獲報案，一名電動輔助自行車騎士指稱與汽車駕駛發生衝突理論，更上演「全武行」。警方到場時，兩人已分站兩側，臉色難看、氣還沒消。

雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

關鍵字：

雲林閱讀親子微冊角落耕雲圖

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面