從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

▲行啟記念館將舉行耕雲圖書館藍圖展覽，吸引民眾駐足了解未來規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府推動閱讀再跨一步，將書本帶離圖書館與教室，使閱讀融入更貼近日常的空間。縣府預計於11月22日舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，活動結合親子路跑、故事演出、草地音樂、市集與策展，從早晨一路延伸到午後，讓城市不同角落都能看見書籍與人群的流動。

文化觀光處今日舉行啟動記者會，縣長張麗善表示，本次活動以「閱讀接力‧點亮雲林」為主題，象徵縣府以「微冊角落」閱讀品牌為基礎，串聯未來縣總圖書館「耕雲圖」的願景，希望讓閱讀像種子般在各地生根、向上成長。張麗善說，透過走讀與城市觀察，孩子能在熟悉的場域中累積閱讀經驗，也讓閱讀的形式更貼近生活。

她指出，雲林各鄉鎮文化館舍風格各具特色，縣府除強化圖書館、展覽館與表演廳功能，也持續盤點館藏與空間需求，並將智慧科技與文化觀光納入整體規劃，期待呈現更完整的文化量能。針對現有館藏能量不足的問題，縣府已在高鐵特定區啟動「耕雲圖書館」規劃；斗六市水岸藝術園區也將興建美術館，補足展覽空間不足，讓市民有更多接觸藝術的機會。

張麗善說，雲林地廣、各鄉鎮特性不同，區域平衡發展仍是施政重要方向。縣府將依地區特色規劃文化建設，與地方協力打造雲林文化脈絡的下一頁。

文化觀光處長陳璧君表示，閱讀不僅形塑個人，也能改變城市氣質。「微冊角落」以「讓整個雲林都是你的圖書館」為理念，至今已有351個全球夥伴加入，帶動閱讀從靜態走向動態，並與運動、走讀及城市探索結合，讓閱讀成為可實踐的生活方式。

她說，這次活動配合全台首創的「閱讀路跑」，以文化觀光處為起點、行啟記念館為終點，全程3公里，參與者以跑步與步行體驗城市風貌，也象徵閱讀能帶來行動力與創造力。同日在行啟記念館將舉行「微冊角落暨耕雲圖展覽」，自22日至30日展出耕雲圖書館的初步構想，並設置意見交流區，邀請民眾提供建議。

文觀處表示，活動當日上午7點半的閱讀路跑邀請親子共同參與，沿途串聯斗六多處城市景觀；上午10點至下午5點的生活節活動則匯集二手書交換、文創市集、草地音樂會、韓國繪本行旅展等內容，提供不同年齡層民眾參與。

▲親子在會場前挑選書籍、互動閱讀，現場瀰漫濃厚閱讀氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）