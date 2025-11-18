　
地方焦點

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

▲雲林縣長張麗善接下陳情書，與代表溝通建設願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善接下陳情書，與代表溝通建設願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林斗六市民生南路新建人行道計畫近期在地方掀起正反討論，斗六市長林聖爵今（18）日與多位支持改善行人環境的市民與身障團體，前往雲林縣議會遞交陳情書，盼縣府支持市區道路人行道改善工程。現場民眾手持標語，強調「安全行走」的重要，隊伍行經議會前，一字排開的畫面也象徵對人本交通的期盼。

雲林縣長張麗善面對陳情代表表示，公共建設本來就可能引發不同意見，縣府會以「尊重、多聽、好溝通」的態度看待所有聲音，並請市公所持續與居民及商家保持良性對話，尋求最大共識，「希望這項工程成為人人共享，而不是某一方受苦的建設。」

林聖爵說明，民生南路人行道規劃係依國土署指導原則辦理，車道寬度將由3.7公尺調整為3.2公尺，未減少任何車道，但可增加汽、機車停車格，並新增4處卸貨區，讓卸貨不再佔用原車道。他指出，若改善順利推動，將有助提升商圈吸引力、增加沿街店面使用價值，也能降低交通事故風險，「這不是單純道路工程，而是城市轉型、人本安全與地方發展的三方對話。」

張麗善回應，斗六市近年在林聖爵市長帶領下，地方建設逐步展現成果，人行步道則由市公所主責辦理。她指出，任何重大工程在推動初期都會遇到調適期，店家對生意的影響有所疑慮、居民對施工感受不一，這些都是合理反應。縣府會請市公所務必持續溝通，讓地方需求、道路安全與工程效益三者取得平衡。

張麗善強調，中央與地方投入資源，都是希望提升市民生活品質。當不同意見出現時，更應以「互相包容、互相體諒」為原則，讓交通安全、行人權益與商家生計能在同一條道路上找到共存的方式。

▲雲林縣長張麗善接下陳情書，與代表溝通建設願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲支持者手持標語，呼籲加強行人安全，隊伍在議會前整齊排隊。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

11/16 全台詐欺最新數據

關鍵字：

斗六人行道交通安全地方建設斗六市長林聖爵雲林

