隧道裡有長髮女鬼！民眾嚇壞急拜拜　攝影記者拍靈異片這下慘了

地方中心／基隆報導

10月26日晚間7時許，一名機車騎士行經基隆中山隧道時，突然看見一名黑衣長髮女站在隧道裡一動也不動，以為撞鬼，嚇到馬上跑去媽祖廟拜拜求平安。警方調查才發現，原來是3人在隧道裡拍攝「靈異短片」，基隆地院審理後依違反社會秩序維護法，裁罰3人各5000元罰款，其中兩人還是三立電視台的攝影記者。

▲3名年輕人為了拍攝「靈異短片」遭法院依違反社維法裁處各5000元。（圖／翻攝靈異2公社）

判決書指出，江姓男子於10月26日晚間6時50分，開著租賃小客車載著李男與岩女前往中山隧道，下車後，岩身穿黑色上衣與黑褲，站立在隧道車道旁；李則負責拍攝，造成往來用路人受驚嚇，並有危害交通安全之虞。

▲驚方調閱監視器發現涉案3人。（圖／記者郭世賢翻攝）

事件經路過民眾拍下照片並上傳至網路後，警方展開調查，調閱監視器鎖定3人，並通知他們到案說明。3人到案後均坦承是為了拍攝與鬼故事相關的「靈異短片」，表示只是好玩，沒有刻意嚇人的動機。但3人仍因違反社會秩序維護法移送法辦。

基隆地方法院審理後認為，3人在隧道內的裝扮與行為，明顯可能嚇到其他用路人，並危及交通安全，不採信他們「不知道此行為會造成危險」的說法，法官認定，3人確實有以偽裝方式驚嚇他人、且有危害安全之虞的行為，已違反社會秩序維護法第63條第1項第6款規定。

法官考量3人皆大學畢業，從事電影與新聞相關工作，家庭經濟小康，且事後坦承犯行，依《社會秩序維護法》裁罰3人各5000元。據了解，江、岩兩人為三立電視台的攝影記者。