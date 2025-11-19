　
地方 地方焦點

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

▲縣長張麗善宣布田徑場20日起免費開放，盼成為全民共享場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善宣布田徑場20日起免費開放，盼成為全民共享場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣立田徑場在10月23日完成114全國運動會主場地的任務後，正式回歸市民日常。雲林縣府今（19）日宣布，田徑場自11月20日起全面開放，從清晨6點到晚間9點民眾可自由進出，不收費、免申請，連停車都免費。周邊景觀照明也會亮到午夜12點，夜間跑步、健走、聊天都能在明亮環境下進行。

縣長張麗善表示，這座佔地9.7公頃、可容納1萬5000人的體育場，不僅通過國家標準，更達到世界田徑總會第一級國際規範，是雲林少有能與國際對標的大型場館。今日完成盤點後，由交工局正式移交教育處接管，明日起全面迎接縣民入場，讓大型賽事場館真正回到地方生活。

張麗善說，田徑場主跑道與戶外空間每日開放到晚上9點，入口設在正門大廳；不只能慢跑、健走，也歡迎民眾在夜間來跳舞或聊天，讓田徑場成為鄉親共同使用的生活場域。景觀步道燈光延長到午夜12點，就是希望提供安全又明亮的休憩空間。

她指出，田徑場鄰近高鐵雲林站，地利明顯，有望成為未來舉辦國際賽事、大型演唱會的場地，帶動觀光、經濟與地方能見度。縣府已規劃跨年晚會在此登場，也將陸續評估更多活動，讓田徑場從「比賽主場」轉型成「城市亮點」。

教育處長邱孝文表示，這次全運會已有多項大會紀錄與全國紀錄在此誕生，證明場地品質達標。他強調，田徑場自設計起就以「社區共融」為核心，除了比賽，也為日常生活預留空間，包括旁邊的籃球場、人行道與景觀燈帶，全都整合為完整運動園區。接管後會立刻開放，讓場地長久為民所用。田徑場跑道、籃球場開放至晚間9點，景觀步道照明至凌晨12點。

雲林縣立體育場長孫瑞鴻提醒，田徑場以田徑運動為主，禁止攜帶輪類器具、穿高跟鞋，避免足球、棒球、橄欖球等可能損害跑道的運動，也不可溜冰或滑板。室內空間與二樓看台目前仍暫不開放，如有活動需求須上網申請。

孫瑞鴻表示，希望鄉親把田徑場當成自己的空間，一起維護整潔與秩序。若遇天候、節慶或大型活動，開放時間將另行公告。他也期待這座場館成為雲林新的運動、社區交流核心，讓運動風氣持續發芽，讓城市活力再升級。

▲縣長張麗善宣布田徑場20日起免費開放，盼成為全民共享場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲佔地9.7公頃、可容納1萬5000人的田徑場，被視為雲林新地標。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


11/17 全台詐欺最新數據

相關新聞

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

雲林斗六市民生南路新建人行道計畫近期在地方掀起正反討論，斗六市長林聖爵今（18）日與多位支持改善行人環境的市民與身障團體，前往雲林縣議會遞交陳情書，盼縣府支持市區道路人行道改善工程。現場民眾手持標語，強調「安全行走」的重要，隊伍行經議會前，一字排開的畫面也象徵對人本交通的期盼。

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

從牧場走上餐桌！雲林畜禽好食節開張

從牧場走上餐桌！雲林畜禽好食節開張

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

