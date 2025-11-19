　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

▲差點擦撞惹禍！斗六仁義路上演「全武行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲差點擦撞惹禍，斗六仁義路上演「全武行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市仁義路17日傍晚車流正旺，一場原本只是一瞬間的行車嫌隙，卻急速升級成拳腳互毆的街頭衝突。斗六警分局17日17時19分接獲報案，一名電動輔助自行車騎士指稱與汽車駕駛發生衝突理論，更上演「全武行」。警方到場時，兩人已分站兩側，臉色難看、氣還沒消。

據了解，劉姓男子駕駛一輛廂型車，行經仁義路時疑似欲駛入車道，未注意後方來車，造成同向後方騎乘電動輔助自行車的徐姓男子差點碰撞，嚇得大喊一句粗話。這句話點燃了火種。目擊者回憶，當時雙方向警察論述情況「騎士嚇到罵出來」，劉男當下似乎沒聽到，但坐在副駕的兒子有聽見，立刻跟父親說騎士罵人。劉男聽完氣到不行，乾脆在路口把車停下，走向騎士理論。

兩人站在斑馬線旁越吵越火，徐男頂著情緒回嗆一句：「罵你剛好而已！」這一句讓現場火氣炸開，兩人接著動手推擠，拳頭揮上去、兩人碰撞車身發出「碰碰」聲，短短十多秒像在街頭拍動作片。

警方趕抵現場後，雙方仍然臉紅脖子粗。兩人事後都自行前往醫院驗傷，分別提告對方傷害，案件目前已依程序受理。除了互告，警方也同步針對交通違規部分開出罰單。徐姓騎士未依規定載人，後座載了非幼童乘客；而劉姓駕駛則把車停在禁止臨停的路段。警方依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，罰鍰介於300到1200元不等。警方提醒，行車糾紛若情緒控制不佳，很可能一秒變刑案，呼籲民眾遇到爭議保持冷靜，避免衝動釀禍。

▲差點擦撞惹禍！斗六仁義路上演「全武行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲差點擦撞惹禍！斗六仁義路上演「全武行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」
冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

「侄子婚禮」匯200萬遭攔阻　內湖警、銀今年聯手擋1.1億

新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡！2天4人持毒被逮

台大博士女買虛幣遭搶40萬！還被噴辣椒水　北聯幫3煞落網

2026年國民法官法擴大適用　桃檢邀院檢警調共辦教育訓練

快訊／高速撞死等紅燈騎士！「加速硬輾」奪命　惡劣駕駛落網了

快訊／輔大名醫看診遭砍！檢8天火速偵結　「殺人未遂」起訴30歲男

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

又是毒駕釀禍！冷血輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝光

「侄子婚禮」匯200萬遭攔阻　內湖警、銀今年聯手擋1.1億

新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡！2天4人持毒被逮

台大博士女買虛幣遭搶40萬！還被噴辣椒水　北聯幫3煞落網

2026年國民法官法擴大適用　桃檢邀院檢警調共辦教育訓練

快訊／高速撞死等紅燈騎士！「加速硬輾」奪命　惡劣駕駛落網了

快訊／輔大名醫看診遭砍！檢8天火速偵結　「殺人未遂」起訴30歲男

林襄經紀人控告紐西蘭飯店勝訴！　房間積水被拒退款：對方偽證很恐怖

小馬爆家醜「親哥控違法吸金養小鬼」！　小禎替好友心疼抱屈

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

桃猿林華偉改回熟悉投球動作　聽從川岸強叮嚀、冬盟持續調整手感

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

社會熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

資深女歌手疑遭設局仙人跳　被逼簽百萬本票

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

挨批製造新聞　三立告藍營5人不起訴

地藏庵服務20年！女騎士返家吃飯被撞死

快訊／高速輾死等紅燈騎士　惡劣駕駛落網了

獨／八仙樂園40年員工遭撞亡　「希望能重開」成遺願

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

更多熱門

相關新聞

雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

雲林縣立田徑場在10月23日完成114全國運動會主場地的任務後，正式回歸市民日常。雲林縣府今（19）日宣布，田徑場自11月20日起全面開放，從清晨6點到晚間9點民眾可自由進出，不收費、免申請，連停車都免費。周邊景觀照明也會亮到午夜12點，夜間跑步、健走、聊天都能在明亮環境下進行。

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

從牧場走上餐桌！雲林畜禽好食節開張

從牧場走上餐桌！雲林畜禽好食節開張

關鍵字：

斗六市行車糾紛雲林

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面