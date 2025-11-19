「罵你剛好而已！」斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

▲差點擦撞惹禍，斗六仁義路上演「全武行」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

斗六市仁義路17日傍晚車流正旺，一場原本只是一瞬間的行車嫌隙，卻急速升級成拳腳互毆的街頭衝突。斗六警分局17日17時19分接獲報案，一名電動輔助自行車騎士指稱與汽車駕駛發生衝突理論，更上演「全武行」。警方到場時，兩人已分站兩側，臉色難看、氣還沒消。

據了解，劉姓男子駕駛一輛廂型車，行經仁義路時疑似欲駛入車道，未注意後方來車，造成同向後方騎乘電動輔助自行車的徐姓男子差點碰撞，嚇得大喊一句粗話。這句話點燃了火種。目擊者回憶，當時雙方向警察論述情況「騎士嚇到罵出來」，劉男當下似乎沒聽到，但坐在副駕的兒子有聽見，立刻跟父親說騎士罵人。劉男聽完氣到不行，乾脆在路口把車停下，走向騎士理論。

兩人站在斑馬線旁越吵越火，徐男頂著情緒回嗆一句：「罵你剛好而已！」這一句讓現場火氣炸開，兩人接著動手推擠，拳頭揮上去、兩人碰撞車身發出「碰碰」聲，短短十多秒像在街頭拍動作片。

警方趕抵現場後，雙方仍然臉紅脖子粗。兩人事後都自行前往醫院驗傷，分別提告對方傷害，案件目前已依程序受理。除了互告，警方也同步針對交通違規部分開出罰單。徐姓騎士未依規定載人，後座載了非幼童乘客；而劉姓駕駛則把車停在禁止臨停的路段。警方依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，罰鍰介於300到1200元不等。警方提醒，行車糾紛若情緒控制不佳，很可能一秒變刑案，呼籲民眾遇到爭議保持冷靜，避免衝動釀禍。

