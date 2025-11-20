　
地方 地方焦點

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局　黃偉哲：打進新藍海市場

▲台南市府舉辦漁產外銷封櫃記者會，無刺虱目魚排正式啟運澳洲。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府舉辦漁產外銷封櫃記者會，無刺虱目魚排正式啟運澳洲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府20日舉辦「台南漁產澳洲食品展封櫃記者會」，宣布台南漁產品再次成功前進澳洲市場，將以1個20呎冷凍貨櫃的無刺虱目魚排出口澳洲，市長黃偉哲表示，這批訂單象徵台南漁產外銷再添佳績，也是市府近年深耕國際市場的重要成果。

▲台南市府舉辦漁產外銷封櫃記者會，無刺虱目魚排正式啟運澳洲。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長說，虱目魚向來是台南最具代表性的漁產之一，肉質細緻、營養高，被譽為「牛奶魚」。過去因刺多讓許多消費者卻步，但無刺虱目魚產品開發後，不僅在台灣大受歡迎，在國際食品展上也讓許多海外買主驚豔。本次澳洲買家下單採購虱目魚排，不僅象徵市場肯定，更讓台南農漁民的努力被世界看見。

▲台南市府舉辦漁產外銷封櫃記者會，無刺虱目魚排正式啟運澳洲。（記者林東良翻攝，下同）

市府農業局表示，今年9月參加澳洲食品展時，台南館設定6大展位，由鮮饌國際有限公司展出多款漁產加工品，如虱目魚排、虱目魚肚、虱目魚丸等，完整呈現台南在漁業加工技術與飲食文化上的實力。

▲台南市府舉辦漁產外銷封櫃記者會，無刺虱目魚排正式啟運澳洲。（記者林東良翻攝，下同）

農業局指出，虱目魚對澳洲市場而言仍是新食材，但其鮮美與便利性受到高度青睞。此次成功出口，不僅提升台南漁產品的國際能見度，也為未來拓展更多海外市場奠定關鍵里程碑。

農業局指出，虱目魚對澳洲市場而言仍是新食材，但其鮮美與便利性受到高度青睞。此次成功出口，不僅提升台南漁產品的國際能見度，也為未來拓展更多海外市場奠定關鍵里程碑。

▲台南市府舉辦漁產外銷封櫃記者會，無刺虱目魚排正式啟運澳洲。（記者林東良翻攝，下同）

農業局長李芳林表示，市府近年持續協助本市漁產廠商提升加工認證、改善冷鏈物流並佈局海外行銷。今年第二度參展澳洲食品展成果顯著，除了讓當地認識台南虱目魚文化，也強化台南漁產品牌形象。未來將持續引導業者強化產品差異化，結閤中央資源，推動台南漁業「立足國內、放眼國際」。

11/18 全台詐欺最新數據

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

