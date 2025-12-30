台港日韓15組卡司嗨翻台南！黃偉哲宣布180秒煙火秀　金「馬」年一路狂奔

▲「2026台南好young」跨年演唱會卡司橫跨台、港、日、韓，市長黃偉哲宣布跨年夜將施放180秒煙火秀迎接金「馬」年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年到來，台南跨年夜不只熱鬧，還很有誠意！「2026台南好young」跨年演唱會將集結台、港、日、韓多達15組高含金量卡司輪番登台，市長黃偉哲30日再加碼宣布，跨年倒數後將施放長達180秒、近3,500發煙火的賀歲煙火秀，要在火樹銀花下，陪市民一起迎接金「馬」年到來。

卡司橫跨四地 跨年夜音樂火力全開

今年跨年晚會陣容堪稱歷年最強之一，包括被韓媒譽為「全能型偶像」的 STAYC、重量級搖滾天團 八三夭、超人氣樂團 理想混蛋、金獎百變歌姬 9m88、金曲樂團 麋先生，以及榮獲金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的 李竺芯。

海外卡司同樣吸睛，包含韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男神 魏浚笙，以及日本全能天后 鈴木愛理，跨年夜舞台從搖滾、流行到偶像魅力一次到位。

走過震災與風雨 黃偉哲：這一年大家真的辛苦了

黃偉哲表示，2025年對台南而言並不輕鬆，歷經0121楠西地震、丹娜絲颱風侵襲，他頻繁走訪各地，親眼見到市民與市府團隊展現的韌性與堅毅，「歲末年終，只想跟大家說一句：這一年，真的辛苦了。」

他也說，希望透過演唱會與大型活動，替城市注入快樂與能量，因此特別在跨年倒數後規劃煙火秀，讓市民在歡呼與祝福中迎向嶄新、平安、充滿希望的金「馬」年。

180秒、3,500發煙火 金馬賀歲點亮台南夜空

今年跨年煙火秀由開基玉皇宮連續第5年贊助，總數近 3,500發煙火，其中包含 450發染色煙火，精心設計多款象徵吉祥的煙火圖騰。

包含象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」、工作運勢的「馬年好運齊奔馳」、財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分」、闔家平安與家庭美滿等主題，祝福市民新的一年萬事如意、福運一路狂奔。

民間力量撐起跨年夜 玉皇宮連5年力挺

黃偉哲也特別感謝民間資源的支持，指出在有限預算下，民間贊助是活動成功的重要關鍵，感謝開基玉皇宮連續5年力挺台南跨年煙火，讓活動規模與品質年年升級。開基玉皇宮主委涂大松表示，「台南好young」系列活動已建立良好品牌與口碑，能參與市府跨年活動、為社會盡一份心力，感到相當榮幸。

跨年夜好天氣 主辦單位提醒保暖與安全

黃偉哲也提醒，依氣象署預報，12月31日跨年當天台南天氣穩定，氣溫約 16至24度，但早晚溫差大，請民眾務必攜帶外套注意保暖，快樂出門、平安回家。



新聞及國際關係處則提醒，為強化活動安全，會場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品，也不得以物品佔位；外縣市民眾若提早到場並有大型行李寄放需求，請配合服務台寄放規定。