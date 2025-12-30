　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台港日韓15組卡司嗨翻台南！黃偉哲宣布180秒煙火秀　金「馬」年一路狂奔

▲「2026台南好young」跨年演唱會卡司橫跨台、港、日、韓，市長黃偉哲宣布跨年夜將施放180秒煙火秀迎接金「馬」年。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台南好young」跨年演唱會卡司橫跨台、港、日、韓，市長黃偉哲宣布跨年夜將施放180秒煙火秀迎接金「馬」年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年到來，台南跨年夜不只熱鬧，還很有誠意！「2026台南好young」跨年演唱會將集結台、港、日、韓多達15組高含金量卡司輪番登台，市長黃偉哲30日再加碼宣布，跨年倒數後將施放長達180秒、近3,500發煙火的賀歲煙火秀，要在火樹銀花下，陪市民一起迎接金「馬」年到來。

卡司橫跨四地　跨年夜音樂火力全開

今年跨年晚會陣容堪稱歷年最強之一，包括被韓媒譽為「全能型偶像」的 STAYC、重量級搖滾天團 八三夭、超人氣樂團 理想混蛋、金獎百變歌姬 9m88、金曲樂團 麋先生，以及榮獲金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的 李竺芯。
海外卡司同樣吸睛，包含韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男神 魏浚笙，以及日本全能天后 鈴木愛理，跨年夜舞台從搖滾、流行到偶像魅力一次到位。

▲「2026台南好young」跨年演唱會卡司橫跨台、港、日、韓，市長黃偉哲宣布跨年夜將施放180秒煙火秀迎接金「馬」年。（記者林東良翻攝，下同）

走過震災與風雨　黃偉哲：這一年大家真的辛苦了

黃偉哲表示，2025年對台南而言並不輕鬆，歷經0121楠西地震、丹娜絲颱風侵襲，他頻繁走訪各地，親眼見到市民與市府團隊展現的韌性與堅毅，「歲末年終，只想跟大家說一句：這一年，真的辛苦了。」
他也說，希望透過演唱會與大型活動，替城市注入快樂與能量，因此特別在跨年倒數後規劃煙火秀，讓市民在歡呼與祝福中迎向嶄新、平安、充滿希望的金「馬」年。

▲「2026台南好young」跨年演唱會卡司橫跨台、港、日、韓，市長黃偉哲宣布跨年夜將施放180秒煙火秀迎接金「馬」年。（記者林東良翻攝，下同）

180秒、3,500發煙火　金馬賀歲點亮台南夜空

今年跨年煙火秀由開基玉皇宮連續第5年贊助，總數近 3,500發煙火，其中包含 450發染色煙火，精心設計多款象徵吉祥的煙火圖騰。
包含象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」、工作運勢的「馬年好運齊奔馳」、財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分」、闔家平安與家庭美滿等主題，祝福市民新的一年萬事如意、福運一路狂奔。

民間力量撐起跨年夜　玉皇宮連5年力挺

黃偉哲也特別感謝民間資源的支持，指出在有限預算下，民間贊助是活動成功的重要關鍵，感謝開基玉皇宮連續5年力挺台南跨年煙火，讓活動規模與品質年年升級。開基玉皇宮主委涂大松表示，「台南好young」系列活動已建立良好品牌與口碑，能參與市府跨年活動、為社會盡一份心力，感到相當榮幸。

▲「2026台南好young」跨年演唱會卡司橫跨台、港、日、韓，市長黃偉哲宣布跨年夜將施放180秒煙火秀迎接金「馬」年。（記者林東良翻攝，下同）

跨年夜好天氣　主辦單位提醒保暖與安全

黃偉哲也提醒，依氣象署預報，12月31日跨年當天台南天氣穩定，氣溫約 16至24度，但早晚溫差大，請民眾務必攜帶外套注意保暖，快樂出門、平安回家。


新聞及國際關係處則提醒，為強化活動安全，會場禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品，也不得以物品佔位；外縣市民眾若提早到場並有大型行李寄放需求，請配合服務台寄放規定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

2022年間犯下震驚社會的「台南雙警命案」的林信吾，29日下午在高等法院台南分院召開二審準備庭，庭中爭議焦點聚焦於合議庭委託中正大學犯罪研究所進行「是否具教化可能性」鑑定報告是否具有證據能力，檢辯雙方為此激烈交鋒，受害員警凃明誠的家屬直言兇手「應判死刑、下地獄去懺悔」。

大江戶町鰻屋」插旗台南三井Outlet日式鰻魚飯新亮點

大江戶町鰻屋」插旗台南三井Outlet日式鰻魚飯新亮點

聽障奧運台南之光黃偉哲表揚3選手為台灣、台南爭光

聽障奧運台南之光黃偉哲表揚3選手為台灣、台南爭光

人間道慈善會捐復康巴士助弱勢讓身障者不被行動限制

人間道慈善會捐復康巴士助弱勢讓身障者不被行動限制

台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

關鍵字：

卡司嗨翻台南黃偉哲煙火秀

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面