假身分當上菲律賓市長　華裔郭華萍「涉人口販運」判無期徒刑

郭華萍20日被判無期徒刑。



記者吳美依／綜合報導

菲律賓丹轆省（Tarlak）班班市（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo）面臨多項指控，包括洗錢、假冒身分、為中國政府進行間諜活動等，如今又因為經營詐騙中心，觸犯人口販運相關罪名，20日被判處無期徒刑。

BBC報導，郭華萍與另外3人均被判處終身監禁，還有200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰金。現年35歲的她始終否認所有指控，目前尚不清楚是否提出上訴。

郭華萍2022年當選，曾被班班市居民視為有愛心又善解人意的領袖，未料2024年當局卻在該市破獲該國最大詐騙園區，救出大約800名菲律賓公民與外國人，其中許多人表示他們被迫經營「殺豬盤」（pig butchering）詐騙。

郭華萍起初宣稱對詐騙園區一無所知，但後續調查發現，那一塊土地不僅離她的辦公室很近，她本人甚至就是前地主。此外，郭華萍不如先前聲稱的那樣在菲律賓出生長大，而是青少年時期才跟家人移民過來。

郭華萍很快就被免職，2024年7月失蹤時，一度引發4國聯合追緝，最終同年9月在印尼落網，並且引渡至菲律賓。目前她身上一共有5起正在進行中的案件，但儘管多次登上國際版面，但中國對於此案始終保持沉默。