「侄子婚禮」匯200萬遭攔阻　內湖警、銀今年聯手擋1.1億

▲內湖一女性民眾到銀行匯款200萬疑遭詐騙，被機警行員和警員擋下 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區9月間警方與金融機構合作成功阻詐，一名張女因土地增貸取得200萬元，原本前往中國信託銀行瑞光分行臨櫃提領未果，遂改至西湖分行辦理，但行員在關懷提問時察覺其說法前後不一、神情緊張，懷疑遭詐騙，立即通報西湖派出所到場查處。

警方到場進一步詢問，張女稱打算將這筆錢交給「侄子」籌備婚禮、當聘金使用，但警員詢問婚禮日期、地點與相關細節時，她卻無法回答，只稱侄子忙碌無法接電話。警方研判情況不單純，提醒對方可能遇上詐騙話術。

經警方與行員耐心勸說，張女逐漸察覺事態有異，最終決定取消提領與匯款程序，成功守住200萬元積蓄。內湖警方指出，今年截至目前，分局與轄內金融機構合作已攔阻新台幣1億1300多萬元詐騙金額，呼籲民眾若遇到婚喪喜慶、投資、貸款等名義要求匯款，務必提高警覺並撥打165或110查證，以避免落入詐騙陷阱。

