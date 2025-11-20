網紅「橙子姐姐」涉詐被抓！素顏照很哇塞　20秒賺1.3萬

▲中國網紅「橙子姐姐」在柬埔寨被捕，照片落差掀起網路熱議。（圖／翻攝自抖音、柬中時報）

記者柯沛辰／綜合報導

中國網紅「橙子姐姐」張慕澄月初搭機赴柬埔寨後失聯，不料竟是因詐騙案落網被捕，目前正等候審理。不過，疑似是照片與平日在網路上的形象有所出入，讓一票網友忍不住哇塞。另外，她的商業報價也跟著被起底，最快20秒就賺1.3萬。

張慕澄今年26歲，在抖音擁有13.3萬粉絲，先前因突然失聯，家屬大動作在網路上尋人，透露她赴柬埔寨探望自稱在西哈努克港經營飯店的男友「龍哥」，原訂13日返國，沒想到自12日起音訊全無。

當時網路還盛傳，「橙子姐姐」是被男友拐騙，並以175萬人民幣（約新台幣768萬）賣給當地詐騙集團，因為西哈努克港正是詐騙園區密集區域。

▲當時「橙子姐姐」在柬埔寨失聯，親友在網路上大動作尋人。（圖／翻攝抖音，下同）

對此，柬埔寨當局19日證實，張慕澄在今年10月至11月間參與多起網路詐騙活動，更涉嫌與犯罪集團合作從事跨國人口販運，13日於金邊落網，目前收押在白梳監獄等待審理。

照片經《柬中時報》曝光後，中國網友議論紛紛，紛紛留言：「她誰？」、「等等，這是哪位」、「這是同一個人嗎」、「果然是詐騙集團」、「美顏果然是個好東西」、「差太多了」、「兩照片怎麼那麼大分別」掀起熱議。

根據第三方平台數據，截至19日下午4時，「橙子姐姐」的粉絲數已達13.3萬。在過去30天內，帳號累計漲粉2萬，而自失聯事件曝光至19日下午，帳號還增粉超過2.3萬。

另外，她的商業報價也跟著被起底：1至20秒影片廣告報價為3000元人民幣（約新台幣1萬3100元），21至60秒報價4000元（約台幣1萬7500元），60秒以上則為6000元（約台幣2萬6300元）。