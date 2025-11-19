「簡訊附連結」通知普發1萬是詐騙　南投邀藝人黑面宣導阻詐

▲藝人「黑面」代言反詐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙是近年來最嚴重的治安問題，近期適逢政府普發一萬元，南投縣長許淑華表示，打詐是重要工作，南投縣警察局及各單位將全力防堵詐騙，呼籲民眾如發現不法，要勇於檢舉。

南投縣警局18日下午在南投市半山夢工廠舉辦反詐記者會，縣議員林儒暘、各宮廟及團體都出席參加，藝人黑面（林郁順）也獲邀擔任南投縣反詐騙宣導大使，用幽默的口吻宣導民眾注意、不要被騙，盼全民提高反詐意識。

許淑華表示，最近政府普發現金一萬元，很多民眾也收到一些詐騙相關訊息，提醒民眾多一份警覺，就能保住荷包；縣警局也提醒，政府普發一萬元現金不會用電話、簡訊通知民眾操作ATM或點擊連結領錢，或要求「點連結、輸資料、付手續費」才能領現金，如接到訊息「普發現金加碼送」、「限時回饋」等連結，一律是詐騙。





南投縣警局長謝宗宏表示，依警政署打詐儀錶板統計，該縣今年10月份受理詐欺件數計210件、財損4272萬元，較去年同期(247件、1億627萬餘元)減少37件(減幅達15％)、金額減少6355萬元；另1至10月間查獲詐欺集團56件、成員503人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得共計1億3653萬餘元，相較去年同期查獲增加18件、詐欺成員數增加99人。

另在警民協作成效方面，縣警局與金融機構及超商合作成功攔阻詐騙552件，總金額2億3142萬餘元，較去年同期(490件、1億8972萬餘元)增加62件(增幅達12.7％)、金額增加4170萬元(增幅達22％)，已替縣民守護財產達3億6795萬元。

縣警局提醒，內政部於今年10月1日訂定「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，針對金融從業人員攔阻金額達10萬元或設定帳戶約定轉帳，每案核予2000元至1萬元不等；另為鼓勵民眾勇於檢舉詐欺犯罪、提供車手或詐騙集團線索，於詐欺犯罪未發覺前檢舉且經法院判決有罪者，可獲得50萬至1000萬不等實質獎勵金，希望民眾能踴躍發覺線索提供警方查緝，共同打擊詐欺。