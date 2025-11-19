又突襲詐騙園區！緬軍「逮捕300多人」　就在KK園區附近

▲緬軍18日再度突襲詐騙園區。（圖／翻攝X@IrrawaddyNews）



記者吳美依／綜合報導

緬甸軍政府19日宣布突襲知名詐騙園區「水溝谷」（Shwe Kokko），一舉逮捕346名外籍人士，並且查扣近1萬支詐騙用途手機，同時指控反對派武裝團體允許詐騙園區在其保護下營運，但在軍方奪回土地控制權後，已經採取相關行動。

緬甸政府軍表示，軍方在18日上午突襲了水溝谷一處賭博詐騙中心，「行動期間一共逮捕346名外籍人士，他們目前正接受審訊，同時查獲近1萬支用於網路博弈操作的手機」。

水溝谷與「KK園區」同樣位於鄰近泰國邊境的緬甸克倫邦貿易重鎮妙瓦底（Myawaddy）。官媒《緬甸環球新光報》（The Global New Light of Myanmar）披露，在水溝谷經營敲詐勒索的實體，包括華裔柬埔寨商人佘智江旗下的「亞泰公司」。

佘智江2022年在泰國落網，上周被引渡至中國，他也被華府指控將泰緬邊境村莊改造成「專為賭博、毒品交易、性產業和全球詐騙打造的度假城市」。

《法新社》報導，2021年政變引發內戰以來，治理鬆散的緬甸邊境成為詐騙集團沃土，大量詐騙廠房持續擴張，聚集成千上萬名自願員工及來自國外的販運人口，透過網路進行戀愛與商業詐騙，每年牟取數百億美元不法獲利。

緬甸軍政府長期被指控對詐騙園區睜一隻眼閉一隻眼，但在主要軍事支援者中國遊說之後，今年2月開始高調打詐，迄今遣返約7000名詐騙嫌疑人，今年10月更突襲附近的KK園區，並且持續拆除那裡的600多棟建築。

不過一些觀察人士認為，從上月開始的額外突襲行動更像是「做給北京看的宣傳秀」，既能夠緩解來自中國的壓力，又不過度影響軍方盟友在灰色產業的獲利。

聯合國報告顯示，2023年光是東南亞和東亞地區的詐騙受害者損失就高達370億美元，全球實際損失恐怕「遠超此數字」。

