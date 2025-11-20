「中國朋友邀買房」阿北想領750萬定存　高雄警急衝銀行阻詐

▲▼62歲謝姓男子誤信詐騙集團話術，欲解除750萬元定存買房，銀行機警通報。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山分局日前成功攔阻一起鉅額詐騙案件。62歲謝姓男子誤信詐騙集團話術，打算解除名下750萬元的定期存款，表示要跟「中國友人」購置房產。所幸銀行行員機警通報，加上新濱派出所三名員警到場耐心勸說，即時戳破這場「假購屋、真詐財」的騙局，成功為民眾守住畢生積蓄。

鼓山分局新濱派出所於本月18日下午2時許，接獲轄內臨海一路某銀行通報。行員指出，一名謝姓男子（62歲）堅持要解除一筆高達750萬元的定期存款，並打算提領現金。由於金額龐大且謝男神情有異，行員擔心其遭遇詐騙，立刻請求警方到場協助。

新濱派出所員警林志祥、易聖富及陳建宏迅速趕抵現場。面對警方詢問，謝男起初表示提款是為了「購買房產」，但當員警進一步追問房屋地點、屋況細節及買賣契約時，謝男卻支吾其詞，僅稱是向一名「居住在中國的朋友」購買。更令人起疑的是，謝男完全無法提供任何房產相關資料或雙方的對話紀錄，僅強調對方「不缺錢，所以願意便宜賣」，這類典型的不合理低價話術引起警方高度警覺。

員警研判，這極可能是一起假投資或假購屋詐騙，立即向謝男分析近期類似的詐騙案例，並耐心勸導：正常的房屋買賣應先親自看屋、確認產權資料無誤後，再循合法代書流程付款，切勿在未見實物的情況下匆促匯款或交付鉅額現金。

員警與行員鍥而不捨的勸說下，謝男恍然大悟，驚覺自己差點落入詐騙集團的圈套，當場取消解除定存的申請，對於警銀聯手保住他的750萬退休老本，謝男頻頻表達感謝之意。

警方提醒民眾，詐騙手法層出不窮，凡接獲不明投資、購屋機會或要求匯款等資訊，務必提高警覺。面對「低於市價」、「穩賺不賠」或「急需用錢」等話術應保持冷靜，如有任何疑慮，請立即撥打110報案電話或165反詐騙專線，由警方協助查證，以免荷包失血。