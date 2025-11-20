左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！　海洋古生物課程親子學習熱

▲台南左鎮化石園區「化石知識家」活動熱烈登場，親子共同參與海洋古生物課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮化石園區今年11月推出的「化石知識家—海洋古生物」系列課程一上線就被秒搶，五梯次每梯30人全數額滿，熱度直接衝破園區預期，活動結合專題講座、化石採集與多項DIY，以遠古魚類、巨齒鯊、中生代海爬類為主題，帶領民眾走進那片早已沉睡的遠古海洋。

文化局長黃雅玲指出，左鎮化石園區長期耕耘地質與化石教育，此次課程能在短時間爆滿，再次證明大眾對自然科學的熱情不容小覷。課程內容包含化石清修、彩繪巨齒鯊、組裝海生爬蟲模型，更把菜寮溪化石採集納入流程，讓學員真正踩在土地上、親手挖掘地層故事。

市立博物館館長何秋蓮表示，本次特別選定「海洋古生物」主題，就是希望補上大眾較少接觸的海洋演化知識。從早期遠古魚到大型掠食者巨齒鯊，孩子們透過標本、講座與現地採集，一步步穿越時間軸，看懂海洋生命如何變遷。園區也善用館藏與地景特色，把艱深的地質學轉化成有趣又有深度的體驗，讓參與者自然養成科學素養與化石保育觀念。

活動獲得滿滿好評，許多家長反映孩子「玩到停不下來，也學到停不下來」，而家長自己也被化石的魅力重新點亮。因應需求持續升溫，園區預告明年暑假將推出全新主題課程，詳細活動將公佈於園區官網與粉絲專頁。園方也將持續結合典藏、戶外地景與菜寮溪採集，打造更多元的自然史推廣方案，把遠古故事說得更深、更廣。參與的學童與家長都說課程「扎實到不行」，意猶未盡、敲碗明年再辦。