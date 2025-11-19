　
地方 地方焦點

黃偉哲進營區送暖！慰勞金＋炸雞上桌　137旅台南役男嗨翻

▲台南市長黃偉哲進入137旅知義營區慰勞役男，親手致贈慰勞金與台南農特產品，現場暖意滿滿。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲進入137旅知義營區慰勞役男，親手致贈慰勞金與台南農特產品，現場暖意滿滿。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲19日走進陸軍步兵第137旅新化知義營區，帶著慰勞金、台南農特產品，更加碼端上炸雞和飲料，向正在接受新訓的台南子弟兵送上滿滿鼓勵。役男們接過美食、士氣大振，現場氣氛從軍紀分明瞬間變成貼心派對。

黃偉哲表示，國軍長年在防疫、救災及重大災害搶險中扮演重要角色，從2016年賴清德總統任市長時奠定的合作基礎，到0206地震、楠西震災、丹娜絲風災與登革熱疫情，都能看到官兵在第一線支援。他感謝137旅長期駐守台南、守護市民安全，同時向所有正在訓練中的台南役男致上最高敬意，也提醒季節交替務必注意健康，並請部隊幹部多加照顧官兵的生活起居。

▲台南市長黃偉哲進入137旅知義營區慰勞役男，親手致贈慰勞金與台南農特產品，現場暖意滿滿。（記者林東良翻攝，下同）

台南市多年推動「敬軍月」，是全台最早落實的縣市。黃偉哲指出，每年9月軍人節期間，全市多處館舍如虎頭埤、山上花園水道博物館等，都提供國軍弟兄免費或優惠入場，以行動向軍人致敬。

民政局表示，市府會持續當作子弟兵的堅強後盾，役男在服役期間若有任何需求，可向部隊或市府兵役單位反映，市府會全力協助，讓年輕人安心服役、平安退伍。

▲台南市長黃偉哲進入137旅知義營區慰勞役男，親手致贈慰勞金與台南農特產品，現場暖意滿滿。（記者林東良翻攝，下同）

19日慰問行程，陪同貴賓包含民政局專委賴青足、軍人服務站站長劉可雲，以及多位市議員與立委團隊代表到場關心役男，場面熱鬧。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

