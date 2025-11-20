台南消防局辦幫浦消防車共識營　162名外勤幹部強化實戰效能

▲台南消防局舉辦幫浦消防車運用共識營，162名外勤幹部分梯受訓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局20日至21、24至25日舉辦「幫浦消防車運用共識營」，共有162名外勤中隊長以下幹部參訓，透過分梯課程統一裝備操作觀念、強化火場戰術理解，目標全面提升本市消防人員的實戰滅火效能。

幫浦消防車自2023年由台南研發推動後，因具備「靈活、快速、高效」特性，迅速成為第一線火警應變的重要戰力。消防局指出，其出勤次數由最初每月20多件，成長至現在月均120件以上，從住宅火警、廠房火警到初期火勢控制與延燒阻絕，都展現高度效益。

消防局表示，幫浦消防車的特色包含五大優勢：第一，出水迅速，可在數分鐘內完成布線，大幅縮短初期滅火部署時間；第二，人力需求低，2至3人即可完成基本任務，特別適合夜間或人力吃緊時段；第三，採高壓細水霧，可快速降溫、降低濃煙，提高進入火場安全性並減少二次水損；第四，車身小、機動性高，特別適合台南老舊巷弄密集區的火災特性；第五，可支援多線作業，包括排煙、冷卻與延燒阻絕，讓火場指揮更具彈性。

近年台南消防局也與消防署及多個縣市合作進行滅火實驗、戰術演練及展示交流，使研發成果成為全國滅火策略的重要參考，顯示南市在消防裝備與戰術上已走在全國前列。

市長黃偉哲表示，消防救災是一場與時間競賽的任務，幫浦消防車能在火勢初期形成關鍵差距，未來市府將持續推動裝備升級、訓練標準化及跨縣市合作，讓台南消防在科技與精實方向上不斷前進，為市民打造更安全的城市環境。

消防局長李明峯表示，本次共識營目標是建立「一致操作、統一策略」的實戰基礎，透過課程、情境模擬與操作演練，讓參訓幹部返隊後能向下紮根，讓幫浦消防車在更多火場中發揮最大效能。