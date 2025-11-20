台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬　員工無奈回應

▲台南名店「阿堂鹹粥」的阿堂二字已經消失。（圖／翻攝自臉書、記者林東良攝）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南美食名店「阿堂鹹粥」是不少饕客最愛，但屢次調漲也引發不小爭議，日前就有民眾發現招牌「阿堂」不見了，上面僅寫著大大的鹹粥二字，據悉疑似與老闆替兒子作保欠債百萬有關，商標已被強制執行。記者實際打電話到店裡詢問，員工表示「不清楚」，不願多作回應。

欠債一事須追溯到1996年，「阿堂鹹粥」創辦人張春堂替兒子擔保，向銀行借款221萬元，卻未按期繳款，因此債權人在2011年將「阿堂鹹粥」商標聲請強制執行，自此到2017年債權人3度聲請強制執行，開價165萬、100萬、65萬皆流標，直到2022年債權人4度聲請強制執行時，發現張春堂將商標權轉讓兒子，一狀告上法院。

2023年台南地院判決，因張春堂在2019年無償轉讓商標權給兒子，且他除了商標權外並無其他可供執行的財產，顯然已侵害債權人之債權，判決父子倆須將移轉登記予以塗銷。

日前就有民眾發現，「阿堂鹹粥」招牌上的阿堂二字已經消失，僅寫著鹹粥，恐怕與商標權強制執行有關，記者實際致電詢問詳情，接電話的員工表示自己不清楚，只能問老闆，但也不清楚老闆什麼時候會進來。事實上，今年8月台南淹大水，當時店家招牌上的阿堂二字就已消失。

▲今年8月台南因暴雨淹大水，當時招牌上的阿堂二字就已消失。（圖／翻攝記者爆料網）