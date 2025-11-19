　
社會 社會焦點 保障人權

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲法院判決，小三須賠償正宮精神慰撫金新台幣20萬元。（圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台南地方法院近日審理一起侵害配偶權案件，判決指出，一名正宮控告丈夫的女同事阿玲（化名），明知對方已婚，仍與其丈夫進行偷情互動，甚至暗示性行為及獨處情事，最終法院判阿玲須賠償正宮精神慰撫金新台幣20萬元，全案可上訴。

判決書揭示，正宮與丈夫自2021年結婚，育有兩名未成年子女，婚姻關係至今仍存續。男方於某房仲業擔任副店長，阿玲則任職同店銷售開發員。正宮提出多則Line對話截圖及錄音為證，證明阿玲與丈夫互傳露骨性暗示及情感言語，包括「愛你」、「妳剛剛明明有高潮」、「快去睡吧，愛你」、「一周六次性福」、「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」等字句，內容涉及性行為與私密器官，並非一般同事或普通異性友人間應有之互動。

法院指出，雙方多次提及曖昧對話及約會情形，亦顯示男方曾多次到阿玲住處共處，且對話內容中阿玲未否認男方已婚事實，明顯知情卻仍與其互動超越一般社交分際。雖然對於是否實際發生性行為，因錄音無法辨識人物、地點與時間，且阿玲否認，法院最終未予採信，但認定雙方的曖昧及性暗示已嚴重侵害原告配偶權，對其精神造成重大打擊。

對於證據的合法性，被告主張對話截圖係非法取得，侵犯隱私，應排除在外。然而法院認為，因夫妻間忠誠義務高度隱密，蒐證本就困難，且截圖並非以暴力或脅迫取得，仍屬合法證據，得採為審判依據。

考量原告經濟條件、精神受創程度，以及被告知情仍持續違法行為，法院認為原告請求賠償具正當性，酌定賠償金額為新台幣20萬元。至於原告原主張之100萬元則認定過高，予以駁回。

11/17 全台詐欺最新數據

