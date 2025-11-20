陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

▲陳以信提出「台南通 Tainan Pass」政見，強調打造市政一站式整合服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信，20日發表第十九項重要政見，宣佈將推動建置「台南通 Tainan Pass」馬上辦APP，作為台南市政的一站式整合平台，他表示目的就是讓市民在AI時代用一支手機就能處理所有市政服務，享受更便利的數位治理生活。

陳以信指出，目前台南市府雖推出公車、旅遊、求職、停車、水情、環保、圖書館、道路巡查等多款 APP，卻因分屬不同單位與系統，導致缺乏單一入口與統一介面，不便民也不夠智慧。他批評，現行數位服務零散，缺乏統一的數位身分認證，市政支付功能有限，許多民眾需要的線上查詢與申辦也未建置完善。

「反觀台北市、新竹市，都已完成整合平台。」陳以信舉例，包括「台北通 Taipei Pass」與「新竹通」，都能提供申請、繳費、提醒、報修等完整功能，認為台南在數位治理方面確實需要更積極追趕。

陳以信強調，若成功當選，他會推動建置「台南通 Tainan Pass」APP，整合所有市府既有系統，建構單一入口，並新增更多核心服務。他提出多項規劃，包括線上警政報案、個人公文查詢、市政陳情與派工、公有場地租借、社福補助申請、健康與防疫資訊整合等，讓市民的市政需求都能在一支手機上完成。

「我要讓台南市民真的做到一機在手、服務全有。」陳以信表示，未來市政要全面 AI 化、智慧化、數位化，才能打造更快速、更貼近需求的市民生活。