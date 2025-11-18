陳以信推「百台運動輔具」政見　盼身障生一起上體育課追風不是奢望

▲陳以信公布第17項政見，推動購置百台運動輔具，讓身障學生能真正參與體育課。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信，18日公布參選以來第17項政見，主張市府應購置一百台運動輔具，提供身障學生參與體育課使用。他指出，肢體障礙與腦性麻痺等學生最渴望的，往往不是特殊待遇，而是能像一般孩子一樣「參與」，哪怕只是一次在操場上奔跑的機會。

陳以信表示，這項政策發想源於其前國會助理黃筱智。黃自兩歲因腦性麻痺行動不便，卻以堅毅意志完成學業並投入公共事務。她坦言，成長過程最大的遺憾，就是從未能和同學一起上體育課，只能在場邊看著他人奔跑。她曾說：「我最想要的，就是有一天能感受追風的感覺。」這句話深深觸動陳以信，亦促成他與黃筱智在立法院共同倡議修法，將運動輔具正式納入《特殊教育法》校園支持系統。

然而，運動輔具單價高昂，一台常需數萬元，縱有法源與補助，但多數校方仍難負擔。陳以信指出，以台南為例，根據去年特教統計，高中職與國中小共291名肢障及腦麻學生，學前階段另有34人，需求明確，但市府輔具資源中心卻無任何「運動輔具」可供租借，導致孩子在體育課被迫旁觀，「不是學生不想參與，而是沒有工具可用」。

陳以信承諾，若當選市長，將推動購置百台運動輔具，依學生身形與年齡分為學前、國小低年級、中高年級、國中及高中等五類，統一存放於公立特教學校，由各級學校依年度免費申請借用，不需額外經費、也不必面對繁重行政流程。

陳以信強調，若此政策在台南落實，將是六都首創，並能讓身障學生真正走入體育課，也讓一般學生在合作與互動中學會理解與尊重。他說：「我希望台南成為最友善的城市。讓身障學生不再旁觀奔跑，而是能親自感受風的方向。」