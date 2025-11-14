長照缺口瞄準失禁照護　陳以信：85歲以上長者每月補助紙尿褲最實在

▲陳以信公布第十五項長照政見，主張補助85歲以上失禁長者紙尿褲，每月100片，盼減輕家屬照護壓力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長參選人陳以信14日公佈競選政見第十五項，宣布將推動「補助台南市85歲以上失禁、失能長者每月100片成人紙尿褲」政策，盼直接補上長照制度在失禁照護物資上的缺口，替家庭減輕長期照護壓力。

陳以信指出，台灣正式進入超高齡社會，85歲以上的長者失能比例高達48％，其中相當多同時面臨失禁狀況，照護需求快速攀升，但中央與地方現行長照補助中，針對「失禁照護物資」的支持仍明顯不足。

以台南市為例，全市約有3萬9千名85歲以上長者，依失能比例推估約1萬8千人屬失能族群，且失禁長者正是家庭照護負擔最重的一群。陳以信說明，失禁長者每日平均需更換3至5片紙尿褲，每月用量約90至150片，市售紙尿褲單價差距大，累積支出對一般家庭並不輕鬆，若家中同時有兩位以上高齡者，經濟壓力更是倍增。

陳以信強調，紙尿褲補助不只是金錢支援，更攸關長者健康。失禁長者若無法頻繁更換紙尿褲，極易引發褥瘡、感染，嚴重甚至會導致敗血癥。他認為，補助紙尿褲是「最直接、最有效、也最便宜」的預防醫療投入，能大幅提升長者生活品質與日常衛生。

在財政規劃部分，陳以信估算，該政策每年需增加約1至2億元的社會局預算，佔目前社會局明年度133億元總預算不到2％。他並指出，相較於近年新增的老人健保補助24億元與重陽敬老金5.8億元，紙尿褲補助成本更低，但能更精準回應家庭真實需求，屬高效益長照投資。

陳以信表示，這項政策不是華麗口號，而是能「直接改善生活」的實質措施，期盼讓台南的長者活得更健康、有尊嚴，也讓照顧者不再背負過重壓力。