　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

長照缺口瞄準失禁照護　陳以信：85歲以上長者每月補助紙尿褲最實在

▲陳以信公布第十五項長照政見，主張補助85歲以上失禁長者紙尿褲，每月100片，盼減輕家屬照護壓力。（圖／記者林東良翻攝）

▲陳以信公布第十五項長照政見，主張補助85歲以上失禁長者紙尿褲，每月100片，盼減輕家屬照護壓力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長參選人陳以信14日公佈競選政見第十五項，宣布將推動「補助台南市85歲以上失禁、失能長者每月100片成人紙尿褲」政策，盼直接補上長照制度在失禁照護物資上的缺口，替家庭減輕長期照護壓力。

陳以信指出，台灣正式進入超高齡社會，85歲以上的長者失能比例高達48％，其中相當多同時面臨失禁狀況，照護需求快速攀升，但中央與地方現行長照補助中，針對「失禁照護物資」的支持仍明顯不足。

以台南市為例，全市約有3萬9千名85歲以上長者，依失能比例推估約1萬8千人屬失能族群，且失禁長者正是家庭照護負擔最重的一群。陳以信說明，失禁長者每日平均需更換3至5片紙尿褲，每月用量約90至150片，市售紙尿褲單價差距大，累積支出對一般家庭並不輕鬆，若家中同時有兩位以上高齡者，經濟壓力更是倍增。

陳以信強調，紙尿褲補助不只是金錢支援，更攸關長者健康。失禁長者若無法頻繁更換紙尿褲，極易引發褥瘡、感染，嚴重甚至會導致敗血癥。他認為，補助紙尿褲是「最直接、最有效、也最便宜」的預防醫療投入，能大幅提升長者生活品質與日常衛生。

在財政規劃部分，陳以信估算，該政策每年需增加約1至2億元的社會局預算，佔目前社會局明年度133億元總預算不到2％。他並指出，相較於近年新增的老人健保補助24億元與重陽敬老金5.8億元，紙尿褲補助成本更低，但能更精準回應家庭真實需求，屬高效益長照投資。

陳以信表示，這項政策不是華麗口號，而是能「直接改善生活」的實質措施，期盼讓台南的長者活得更健康、有尊嚴，也讓照顧者不再背負過重壓力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分
快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15
師大附中男學生「潛入女生班」吸外套、尿水壺
科技夫妻滅門　新手媽生前心聲曝
快訊／豐原五口命案李女不認罪　檢起訴求刑15年
微波爐烤貓引眾怒　見警上門急喊冤！真相曝
快訊／綠電廠大虧77億元　連同2檔全數跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

長照缺口瞄準失禁照護　陳以信：85歲以上長者每月補助紙尿褲最實在

知本污水用戶接管工程進入尾聲　未接管住戶請把握補助期限

唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

關山警入校宣講「無照駕駛新制」　提升青少年法治與防詐意識

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲市府加快腳步

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

長照缺口瞄準失禁照護　陳以信：85歲以上長者每月補助紙尿褲最實在

知本污水用戶接管工程進入尾聲　未接管住戶請把握補助期限

唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

關山警入校宣講「無照駕駛新制」　提升青少年法治與防詐意識

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲市府加快腳步

80歲母悶殺癱瘓兒理由曝！法官動容「求總統赦免」　她悲嘆沒資格

韓國瑜喊話賴清德撤境外敵對勢力　沈伯洋：要搞笑就不要站出來

10分鐘就架好防水閘門！宜蘭「泉月樓行館」業者曝防淹守則

青山王、北港媽祖再次世紀相會　文總2025萬華大鬧熱11／29登場

高階玻纖布供應吃緊　富喬、建榮逆勢走揚撐多頭信心

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

政院未編軍警待遇調整預算致總預算卡關　民眾黨團提案延會到明年1月底

義大利恐連3屆無緣世界盃！主帥不接受噓聲　下一場須淨勝挪威9球

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

地方熱門新聞

台中普發5萬元？盧秀燕：有錢就發

武淵國小淹成汪洋「泡爛慘況」曝

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

台南後壁木造平房突燃全面燃燒消防16車29人撲滅無人傷

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲加快腳步

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

桃園每年千名孩子需做入學心理鑑定

桃園龍潭三坑水鄉　大溪百吉休區公告劃定

你所不知道的中壢國　走讀結合情境劇11/16登場

徐景文籲桃園　落實高風險族群追蹤輔導

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

斗六民生南路人行道建設案　數十店家抗議

更多熱門

相關新聞

陳以信推龍崎自然地質保種中心盼廢棄兵工廠變綠色新地標

陳以信推龍崎自然地質保種中心盼廢棄兵工廠變綠色新地標

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，今（13）日公布競選政見第十四項，主張在龍崎區推動「自然地質與植物保種中心」計畫，讓閒置多年的龍崎兵工廠轉型為兼具地質教育與生態旅遊的「綠色觀光工廠」，打造台南全新綠色地標。

陳以信推「學生免費搭公車」政見讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

陳以信推「學生免費搭公車」政見讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

台南警力不足？陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

台南警力不足？陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

陳以信政見設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

陳以信政見設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

陳以信拋「一區一座公立泳池」政見盼台南孩子都能安全學游泳

陳以信拋「一區一座公立泳池」政見盼台南孩子都能安全學游泳

關鍵字：

長照缺口失禁照護陳以信

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

最難交到知心好友星座Top 3

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

美股全面重挫「道瓊狂瀉797點」　台積電ADR跌近3％

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面