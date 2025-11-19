陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！　最高150萬前5年利息全補貼

▲陳以信提出「簡易型貸款」，免商業登記也能申請，最高可貸150萬元。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

返鄉想創業，卻卡在「沒商業登記、不能貸款」這道老舊的門檻？爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信19日端出第十八項政見，宣布主推「台南青年返鄉創業簡易型貸款」，最高可貸150萬元，且由市府補貼前5年利息全額，讓真正需要第一桶金的小規模創業青年，有機會在老家重新插旗。

陳以信指出，現行市府經發局的「青年創業貸款」只限設立未滿5年、登記在台南市的公司、商業或有限合夥，但未涵蓋《商業登記法》第五條免登記的小規模創業。這意味著最需要協助的返鄉青年，例如小農加工、咖啡車與餐車、小吃攤、接案攝影、手作文創市集、個人工作室、直播電商——通通被擋在門外，形同制度「漏接」。

陳以信質疑地說，台南的創業力量本來就不是大型公司在撐，而是這些貼近土地、接地氣的小規模創業者。「結果他們最需要資源，卻最難拿到貸款，這不是很奇怪嗎？」因此他提出「簡易型貸款」制度，只要願意創業，不論規模、也不論是否需辦登記，都能平等取得創業基金。他強調：「青年不是沒能力，只是缺那個能讓人生翻頁的開始。」

陳以信表示，這項政策不只協助青年返鄉，也能帶動地方就業、推升社區產業活力，讓台南變成真正支持青創的城市。目前全台僅北市青年局有類似貸款，額度最高120萬元；若台南推出150萬元、利息補貼5年，將成為全台對青年創業最友善的城市之一。