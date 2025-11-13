　
地方 地方焦點

陳以信推龍崎自然地質保種中心　盼廢棄兵工廠變綠色新地標

▲陳以信提出在龍崎區打造「自然地質與植物保種中心」，盼讓廢棄兵工廠轉型為綠色觀光新據點。（記者林東良翻攝）

▲陳以信提出在龍崎區打造「自然地質與植物保種中心」，盼讓廢棄兵工廠轉型為綠色觀光新據點。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，今（13）日公布競選政見第十四項，主張在龍崎區推動「自然地質與植物保種中心」計畫，讓閒置多年的龍崎兵工廠轉型為兼具地質教育與生態旅遊的「綠色觀光工廠」，打造台南全新綠色地標。

陳以信指出，龍崎地區擁有全台獨特的泥岩惡地地形，極具學術與景觀價值。該地原為行政院退輔會設立的「龍崎兵工廠」，封閉逾數十年、外界難以進入。兵工廠停產後，一度被規劃作為廢棄物掩埋場，經地方居民與環保團體長期奔走，最終成功保留下來。目前約三百公頃的土地，已規劃於適當時機由退輔會移交台南市政府接管。

陳以信表示，過去擔任立委期間多次實地考察，深刻了解龍崎在地質教育與生態旅遊上的潛力，但市府多年來缺乏整體規劃，使該區長期閒置、管理鬆散。他主張，應由市府積極爭取土地移撥，結合民間資金與專業團隊，以「保育為核心、教育為主軸」推動再生。

陳以信規劃，未來將龍崎兵工廠改建為「自然地質與植物保種中心」，成立「台灣原生植物種源庫」，邀請學者與生態專家共同復育特有樹種、草本植物及瀕危物種，讓龍崎成為南台灣最大的原生植物棲地。他並強調，若中心建成，將可與左鎮化石園區、草山月世界串聯，形成本市「生態教育與觀光廊帶」，促進山區觀光與地方經濟發展，開啟綠色旅遊新契機。

