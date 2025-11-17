陳以信提「千站萬輛 U-Bike 倍增計畫」　打造台南最好騎城市

▲陳以信公布第16項市政政見，提出「千站萬輛 U-Bike 倍增計畫」，目標打造台南為最好騎的綠色城市。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名角逐台南市長的前立法委員陳以信，17日公布第16項市政政見，提出「千站萬輛 U-Bike 倍增計畫」，主張上任後將全市公共自行車站點擴增至一千站以上、車輛倍增至一萬輛以上，以密度帶動使用率，讓台南成為「最好騎、最綠色」的交通生活城市。

陳以信指出，台南從 2016 年啟動 T-Bike，2023 年全面更換為 U-Bike，近三年站點已達六百多處、車輛約六千多輛。今年9月台南全市騎乘次數突破一千萬次，顯示市民開始形成使用公共自行車的習慣，這不只是交通行為的變化，更象徵台南逐步邁向綠色運輸。

然而，他點出目前台南在六都中仍屬「密度最低」。全國六都每千人 U-Bike 輛數依序為：台北 9.7 輛、新北 5.6 輛、高雄 4.8 輛、台中 4.3 輛、桃園 4.0 輛，而台南僅 3.3 輛，排名最後。他強調，只要依照倍增計畫將車輛提升至一萬輛，密度可拉升至 5.4 輛，「足以追上新北市，台南就不再是六都墊底。」

陳以信也透露，目前 U-Bike 站點分布仍高度集中於原台南市區，在原縣區的31個行政區中，有10個行政區站點不到兩個，屬「極低覆蓋」。這讓居民借還困難，也難以建立使用習慣。他直言：「沒有密度就不方便，不方便就不會用；反之密度提升，用的人就會更多。」

他說，自己定居台南多年深切感受市民對機車的依賴，而公共自行車要取代短程機車，關鍵就在系統是否「夠密、夠多、夠好騎」。他相信只要 U-Bike 覆蓋更完整，市民一定會願意以腳踏車取代短程騎車，進而改善交通壅塞、降低停車需求、減少空污與碳排，也能讓城市交通更安全、觀光更友善。

陳以信強調，「千站萬輛 U-Bike 倍增計畫」不是口號，而是台南邁向宜居、永續的重要關鍵。他承諾若未來擔任台南市長，將同步推動自行車道串聯工程，提升騎乘環境，讓公共自行車真正成為市民日常的交通選項。