世界級肉品分切競技　屋馬技壓全球隊伍摘亞軍

▲刀工比技術也比態度 屋馬在上海賽場秀出台灣職人精神。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

第二屆「FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽」日前在上海浦東新國際博覽中心落幕，來自全球的專業團隊齊聚，在為期兩天的競賽中以刀工、節奏與專業默契角逐最高榮耀。今年，台中的屋馬餐飲集團表現亮眼，以穩健而細膩的技術脫穎而出，抱回本屆亞軍，再次讓台灣餐飲技藝再度在國際舞台上受到矚目。

這項比賽由澳洲肉類畜牧業協會主辦，核心精神重視的不只是分切速度，更著重職人對肉品的理解深度，以及如何在有限時間內將牛隻各部位發揮到最具價值的狀態。選手必須在規定時間內完成整肉分切、整形、分類與料理擺盤設計，每一次刀鋒落下，都牽動評審對「精準度、完整度、可利用率與美感表現」等多項指標的評分。

場內的節奏緊湊，刀鋒碰觸砧板的聲響此起彼落。選手們身穿防護服、戴著手套，臉上無不專注凝神。比賽過程猶如一場精密手術，既考驗體力，也考驗心境與經驗，彷彿是一門融合力學、美學與食品科學的跨領域技術。

此次代表屋馬出賽的副總經理蔡駿杰表示，能在世界級舞台獲得評審的肯定，對團隊而言既感動又鼓舞，「能與不同國家的職人交流，是很珍貴的經驗。你會發現每個團隊對肉的理解、分切哲學都不同，我們從中獲得許多啟發。」他也分享，屋馬團隊此次能穩定呈現，是因為多年來在後場累積的默契與流程，讓團隊在瞬息萬變的競賽環境中依然保持節奏。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，國際賽事的肯定屬於全體夥伴。「庖丁技術沒有捷徑，是反覆再反覆的練習。」他說，從刀具保養、肉品溫度管理、肌理辨識到分切流程，每一個環節都攸關最後的品質，而員工願意投入時間磨練技術，是團隊最大驕傲。金泰宏強調，屋馬未來將持續深耕訓練系統，讓更多年輕人看見台灣餐飲的專業高度，也將這份榮耀化為推動餐飲創新的動力。

▲競賽要求在限時內完成指定肉品處理，每一刀都考驗專業與默契。（圖／記者游瓊華翻攝）