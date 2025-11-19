　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界級肉品分切競技　屋馬技壓全球隊伍摘亞軍

▲屋馬團隊在國際賽事中專注分切，展現沉穩節奏與技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲刀工比技術也比態度　屋馬在上海賽場秀出台灣職人精神。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

第二屆「FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽」日前在上海浦東新國際博覽中心落幕，來自全球的專業團隊齊聚，在為期兩天的競賽中以刀工、節奏與專業默契角逐最高榮耀。今年，台中的屋馬餐飲集團表現亮眼，以穩健而細膩的技術脫穎而出，抱回本屆亞軍，再次讓台灣餐飲技藝再度在國際舞台上受到矚目。

這項比賽由澳洲肉類畜牧業協會主辦，核心精神重視的不只是分切速度，更著重職人對肉品的理解深度，以及如何在有限時間內將牛隻各部位發揮到最具價值的狀態。選手必須在規定時間內完成整肉分切、整形、分類與料理擺盤設計，每一次刀鋒落下，都牽動評審對「精準度、完整度、可利用率與美感表現」等多項指標的評分。

場內的節奏緊湊，刀鋒碰觸砧板的聲響此起彼落。選手們身穿防護服、戴著手套，臉上無不專注凝神。比賽過程猶如一場精密手術，既考驗體力，也考驗心境與經驗，彷彿是一門融合力學、美學與食品科學的跨領域技術。

此次代表屋馬出賽的副總經理蔡駿杰表示，能在世界級舞台獲得評審的肯定，對團隊而言既感動又鼓舞，「能與不同國家的職人交流，是很珍貴的經驗。你會發現每個團隊對肉的理解、分切哲學都不同，我們從中獲得許多啟發。」他也分享，屋馬團隊此次能穩定呈現，是因為多年來在後場累積的默契與流程，讓團隊在瞬息萬變的競賽環境中依然保持節奏。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，國際賽事的肯定屬於全體夥伴。「庖丁技術沒有捷徑，是反覆再反覆的練習。」他說，從刀具保養、肉品溫度管理、肌理辨識到分切流程，每一個環節都攸關最後的品質，而員工願意投入時間磨練技術，是團隊最大驕傲。金泰宏強調，屋馬未來將持續深耕訓練系統，讓更多年輕人看見台灣餐飲的專業高度，也將這份榮耀化為推動餐飲創新的動力。

▲屋馬團隊在國際賽事中專注分切，展現沉穩節奏與技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲競賽要求在限時內完成指定肉品處理，每一刀都考驗專業與默契。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」
冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況
全球首例！　人類感染H5N5禽流感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

家中寶貝齊聚一堂！　陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

台中購物節加碼抽百萬　盼普發萬元消費留當地

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

家中寶貝齊聚一堂！　陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

台中購物節加碼抽百萬　盼普發萬元消費留當地

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

桃猿林華偉改回熟悉投球動作　聽從川岸強叮嚀、冬盟持續調整手感

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

合點壽司11/23前「買千送千」　新推總料理長套餐600元有找　

耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

地方熱門新聞

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

對比前市府7人借調模式　現行做法完全延續、無增支

烏山頭水庫驗出界面活性劑「光電水」台南人不敢喝誰負責？

屏東翁以為妻仍在世報失蹤　警護送返家

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶　登場

陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！最高150萬前5年利息全補貼

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺

開南大學新任校長交接　郭鐘達博士接任

桃園婦幼局發表　《汽車安全座椅宣導影片》

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

從AI深偽性暴力到台南捷運藍線延伸民眾痛點促中央加速處理

更多熱門

相關新聞

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

2025台中購物節於今（25）日盛大舉辦記者會，正式揭曉活動的黃金店家陣容。在市長盧秀燕的強力號召下，今年活動規模再創新高，總參與店家數從去年的24萬家成長至26萬家，而提供獨家優惠的「優惠店家」更是翻倍突破2萬家，共同推出超過3萬項「滿千折百」、「買一送一」及「消費滿額贈好禮」等超值折扣，要讓全台民眾感受台中的熱情與魅力。

中秋餐飲戰提前開打！燒肉龍頭推千元套餐

中秋餐飲戰提前開打！燒肉龍頭推千元套餐

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

2025臺北城市盃國際電競大賽盛大登場！

2025臺北城市盃國際電競大賽盛大登場！

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

關鍵字：

庖丁屋馬國際賽事FHC澳洲紅肉庖丁挑戰

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面