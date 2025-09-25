　
台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中購物節今年活動規模再創新高，總參與店家數從去年的24萬家成長至26萬家。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

2025台中購物節於今（25）日盛大舉辦記者會，正式揭曉活動的黃金店家陣容。在市長盧秀燕的強力號召下，今年活動規模再創新高，總參與店家數從去年的24萬家成長至26萬家，而提供獨家優惠的「優惠店家」更是翻倍突破2萬家，共同推出超過3萬項「滿千折百」、「買一送一」及「消費滿額贈好禮」等超值折扣，要讓全台民眾感受台中的熱情與魅力。

這屆購物節最大亮點，便是「優惠店家消費金額5倍送」的重磅回饋。消費者只要在貼有專屬標章的2萬家優惠店家消費，登錄發票的抽獎累積金額將自動乘以5倍，不僅能立即享受店家折扣，更能大幅提升中獎機會，優惠加倍、幸運也加倍！

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華攝）

▲逢甲夜市名店激旨燒鳥一連祭出多項優惠，誠意十足。（圖／記者游瓊華攝）

今年的參與陣容堪稱歷年之最，食衣住行育樂全面動員。從逢甲夜市名店激旨燒鳥祭出炸物招牌包餡手羽先單隻55元，任選5支只要250元，還有莎瓦單杯120元，優惠兩杯200元；此外，運動用品店摩曼頓的最低五折起、百年糕餅陳允寶泉的限定商品買二送一，到全國最大建國市場新隆發的滿千送百元好禮，折扣一檔比一檔精彩。此外，往年開出大獎的三井集團、LALAPORT及利百加洋酒等指標性商家也持續響應。

▲台中購物節。（圖／記者游瓊華攝）

▲今年鍋烤節燒肉霸主老井也沒缺席活動。（圖／記者游瓊華攝）

台中市經發局長張峯源表示，台中作為美食之都，今年有超過250家異國料理餐廳共襄盛舉，推出逾400項獨家優惠，讓民眾不用出國，就能在台中享受舌尖上的環遊世界之旅，今日記者會現場除了逢甲夜市的激旨燒鳥，還有屋馬、老井燒肉、、金莎蛤仔，以及大鼎集團、55688大車隊等知名品牌皆到場支持，展現對購物節的信心。

經發局強調，台中購物節已是創造可觀經濟效益的城市品牌，期盼透過5倍回饋，引導民眾發掘更多在地好店，活絡地方經濟。「優惠店家」仍在持續招募中，歡迎更多優質店家加入。活動詳情將陸續於官網公布，敬請民眾持續關注。

