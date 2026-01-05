品牌攜手「微笑行動」Give a Smile計劃　助逾萬名唇顎裂兒童重拾純真微笑

▲屈臣氏攜手「微笑行動」Give a Smile計劃 助逾萬名唇顎裂兒童重拾純真微笑 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

全球國際健康與美容零售品牌多年來持續投入公益關懷，與國際非營利組織「微笑行動」（Operation Smile）合作，推出「Give a Smile 笑亮童心」計劃，至今已成功為超過10,000名唇顎裂兒童提供免費修復手術，提前達成既定目標。計劃未來目標更訂為至2030年資助15,000例手術，幫助更多患病兒童重拾笑容，改變人生。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士（Dr. Malina Ngai, Group CEO of AS Watson）表示︰「能見證屈臣氏集團邁進185周年，這段旅程不僅是業務擴展，更承載著我們為顧客、員工及社區帶來的無數笑容與美好時刻。我衷心感謝全球13萬名同事，以及顧客和合作夥伴一直以來的信任與支持。未來，我們將攜手前行，繼續為每一位帶來真摯的微笑。」

▲每三分鐘就有一名兒童出生時患唇顎裂，Give a Smile計劃為成千上萬家庭帶來微笑與希望 。（圖／品牌提供）

自計劃啟動以來，秉持「Give 1 Smile, Create 5」的信念，每一次手術都為患兒及家庭帶來希望，也讓社區、醫療團隊及志工受惠，形成微笑的漣漪效應。

微笑行動聯合創辦人 Kathy Magee 表示：「每三分鐘，就有一名兒童出生時患有唇顎裂。感謝所有支持者，我們得以為成千上萬名患者提供必要手術與全面護理，縮短患者與醫療服務之間的距離，為全球無數家庭帶來深遠影響。」