　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

品牌攜手「微笑行動」Give a Smile計劃　助逾萬名唇顎裂兒童重拾純真微笑

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏攜手「微笑行動」Give a Smile計劃　助逾萬名唇顎裂兒童重拾純真微笑 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

全球國際健康與美容零售品牌多年來持續投入公益關懷，與國際非營利組織「微笑行動」（Operation Smile）合作，推出「Give a Smile 笑亮童心」計劃，至今已成功為超過10,000名唇顎裂兒童提供免費修復手術，提前達成既定目標。計劃未來目標更訂為至2030年資助15,000例手術，幫助更多患病兒童重拾笑容，改變人生。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士（Dr. Malina Ngai, Group CEO of AS Watson）表示︰「能見證屈臣氏集團邁進185周年，這段旅程不僅是業務擴展，更承載著我們為顧客、員工及社區帶來的無數笑容與美好時刻。我衷心感謝全球13萬名同事，以及顧客和合作夥伴一直以來的信任與支持。未來，我們將攜手前行，繼續為每一位帶來真摯的微笑。」

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲每三分鐘就有一名兒童出生時患唇顎裂，Give a Smile計劃為成千上萬家庭帶來微笑與希望 。（圖／品牌提供）

自計劃啟動以來，秉持「Give 1 Smile, Create 5」的信念，每一次手術都為患兒及家庭帶來希望，也讓社區、醫療團隊及志工受惠，形成微笑的漣漪效應。

微笑行動聯合創辦人 Kathy Magee 表示：「每三分鐘，就有一名兒童出生時患有唇顎裂。感謝所有支持者，我們得以為成千上萬名患者提供必要手術與全面護理，縮短患者與醫療服務之間的距離，為全球無數家庭帶來深遠影響。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

品牌攜手「微笑行動」Give a Smile計劃　助逾萬名唇顎裂兒童重拾純真微笑

華航公益桌球營首度移師彰化　莊智淵親臨指導點燃學童熱血新年

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

品牌攜手「微笑行動」Give a Smile計劃　助逾萬名唇顎裂兒童重拾純真微笑

華航公益桌球營首度移師彰化　莊智淵親臨指導點燃學童熱血新年

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

公益熱門新聞

華航公益桌球營　邀莊智淵親臨指導

Give a Smile計劃助唇顎裂兒童重拾微笑

王令麟與更生人阿凱的十年同行

更生人阿凱攜母親拜會總裁王令麟

愛的早餐19年不間斷　東森爸爸陪偏鄉孩子迎聖誕

馬太鞍教會90周年　牽起部落溫暖

永慶免費公益影展　揪爸媽一起看

蔡依林國泰世華大樹計畫公益獻聲

東森爸爸「愛的早餐」　劉和然：是孩子每天的曙光

達娜伊谷的憂愁　部落教室苦撐

正傑建設攜手瀚悅行銷　愛心募資關懷弱勢

劉巧兮世運奪金感謝東森支持

送愛到部落／原民童感謝東森爸爸

歲末最暖ETtoday高球賽開打！

更多熱門

相關新聞

華航公益桌球營　邀莊智淵親臨指導

華航公益桌球營　邀莊智淵親臨指導

中華航空於今（5）日開年之際，三度舉辦公益桌球營，首次移師彰化，由資深副總經理羅雅美開訓，邀請台灣桌球教父莊智淵親臨指導，陪伴在地學童揮拍學習，以運動為新的一年注入正向能量，也為孩子們種下勇敢追夢的希望，藉由公益行動揭開熱血序幕。

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

陳冠全認購「街友牌」洗衣精　要幫隊友洗掉汗臭

陳冠全認購「街友牌」洗衣精　要幫隊友洗掉汗臭

更生人阿凱攜母親拜會總裁王令麟

更生人阿凱攜母親拜會總裁王令麟

股神巴菲特將退休　6大智慧語錄

股神巴菲特將退休　6大智慧語錄

關鍵字：

愛心雲公益微笑行動唇顎裂兒童健康醫療援助社會關懷慈善社區影響屈臣氏

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面