中秋餐飲戰提前開打！燒肉龍頭推千元套餐PK海鮮霸主「手扒桶」

▲屋馬推出「1580元美牛經典雙人午間套餐」，主攻平日與學生客群（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中秋節年產值高達200億的餐飲市場大餅，是各大業者兵家必爭之地。台中燒肉霸主「屋馬」看準今年閏六月拉長了節慶檔期選擇「逆向操作」，提前啟動中秋戰局，推出「1580元美牛經典雙人午間套餐」，主攻平日與學生客群。另外，新天地餐飲集團推出「手扒海鮮桶」，主打「免備料、加熱即享、醬香入味」，完美解決了都市家庭無法生火、或是不想費心準備的痛點。

屋馬餐飲集團指出，「美牛經典雙人午間套餐」價位僅1580元，不僅能吸引平日消費族群、學生與新客嘗鮮，也能導流需求至午餐時段，藉此提升翻桌效率與人力配置彈性，同時各分店也推出滿額折扣與限時優惠，透過價格誘因與稀缺性設計，帶動消費者即時下單與多次回訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新天地餐飲集團每年中秋節都會推出海鮮桶，讓消費者在家就能重現豪邁的美式手抓海鮮派對，今年共推出八款海味組合。（圖／記者游瓊華攝）



第三年推出海鮮桶的新天地餐飲集團，中秋節讓消費者在家就能重現豪邁的美式手抓海鮮派對，今年共推出八款海味組合。新天地表示，商品自2023年推出以來，已累積上千組銷量與一批忠實顧客，許多老客人從七月就開始詢問。

新天地透露，此款海鮮桶的魅力在於其「儀式感」。將熱騰騰的海鮮連同濃郁醬汁一同倒在餐桌紙上，大家戴上手套直接用手抓著吃，不僅省去洗碗的麻煩，更瞬間炒熱聚會氣氛。