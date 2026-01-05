　
生活

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲原PO撿到iPhone 17 Pro。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前在馬路上撿到一支iPhone 17 Pro，還給失主時，他討了手機價值10%的金額，被對方拒絕了，「這不是我的權益嗎？我幫你撿起手機、幫你保管」，最後警察把手機還給失主，他也沒拿到錢，氣炸直呼「不管怎樣，我一定會告。」對此，蘇家宏律師表示，確實可以向失主索取最多10%的報酬。

撿到i17 Pro討10%報酬　失主拒付！律師：依法可索求

有網友發文，1月1日在大馬路上看到一支最新款的iPhone 17 Pro，立刻衝去馬路上撿起，並主張依照民法規定，向失主索取手機價值10%的酬金，約3000元。不料對方態度冷淡、當場拒付，「這不是權益嗎？我沒有欠這些 但是我幫你撿起手機、幫你保管，卻好像我在凹你這10%，不管怎樣，我一定會告」。

蘇家宏律師在粉專發文，據民法第805條規定，拾得人確實有權向失主請求不超過遺失物價值10%的報酬。以二手iPhone 17 Pro行情價約3.5萬元計算，最高可索取3,500元。不過，若雙方對報酬金額無共識，則需由法院裁定。此外，拾得人必須履行通知失主或招領等法定義務，且若失主屬低收入戶則不得要求報酬。

撿到遺失物不能占為己有　恐涉侵占遺失物罪！最高罰1.5萬元

蘇家宏進一步指出，拾得人不可據為己有，否則恐涉民事侵權及刑事侵占遺失物罪，最高可罰1萬5千元。關於警方將手機歸還失主，蘇家宏表示，警察依規定返還遺失物是依法行政，報酬爭議應由拾得人與失主透過法律途徑解決。法律上賦予拾得人「留置權」，可在未獲報酬時暫不歸還遺失物，但若被認定為權利濫用，仍需承擔法律責任。

蘇家宏也分享，撿到東西交給警方是正確做法，拾金不昧不僅是法律責任，也是社會美德，「失主可能有所損失，拾得人也有所付出，不需要過度撻伐任一方，我覺得這些想法其實都沒有錯，因為法律賦予拾得人『得』請求報酬，這10％報酬『請求權』，可以主張，也可以不主張！」

01/03 全台詐欺最新數據

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

