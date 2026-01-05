　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／知名雪茄館也幫太子集團洗錢　Cigar Vie老闆兄弟檔遭拘提

▲▼Cigar Vie雪茄館登記負責人陳韋翔遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

▲Cigar Vie雪茄館登記負責人陳韋翔遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案，查出位於台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現，台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜索行動，將經營Cigar Vie的陳姓兄弟檔拘提到案，持續查證他們所經手的洗錢規模與金流。

北檢在太子集團柬埔寨籍主席陳志遭美國司法部起訴後，分案調查集團設於台北的洗錢據點，發現在陳志親信李添的規劃下，太子集團在台設立的10多個人頭公司，以假交易方式把跨國詐騙所得洗錢漂白，部分款項直接在台灣落地，用來購買和平大院豪宅和超跑，供集團成員來台遊玩享樂。

檢察官指揮警調單位多批搜索查扣不動產、豪車及銀行帳戶存款等超過45億元資產，陸續將8名台籍重要幹部聲押禁見獲准後，發現太子集團除了自己洗錢，還與在地集團合作，日前已將國安局退休，現在帛琉經營度假村的石濱芳拘提到案，訊後諭令120萬元交保候傳。

專案小組持續追查，發現經營Cigar Vie雪茄館的陳姓兄弟檔，也疑似協助太子集團洗錢，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路一處大樓地下室，除了雪茄外也有提供調酒等飲品，偶爾還會舉辦品酒會與爵士樂等表演。4日刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將老闆陳姓兄弟拘提到案，預計5日將2人移送北檢接受複訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

太子集團詐欺洗錢賭博雪茄館

