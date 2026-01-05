　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

▲消防局副局長陳家慶（右）代表受獎。（圖／新竹市政府提供）

▲消防局副局長陳家慶（右）代表受獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市在推動永續城市與服務創新上再傳捷報！消防局於114年下半年接連榮獲兩項全國性指標大獎，分別是「第18屆台灣企業永續獎(TCSA)-社會共融領袖獎」，以及「第10屆台灣服務創新獎–服務創新獎」。其中，消防局更是「台灣服務創新獎」中全國唯一獲獎的政府機關，展現竹市在公共服務領域的創新思維與執行力已不僅獲得國家級肯定，更具備與頂尖企業並駕齊驅的競爭力。

新竹市長高虹安表示，竹市擁有全球重要的半導體產業聚落，面對高科技廠房日益複雜的複合型災害風險，市府團隊秉持「安居科技城」的施政願景，積極導入ESG（環境、社會及公司治理）精神與聯合國永續發展目標(SDGs)。此次消防局能夠從眾多參賽單位中脫穎而出，關鍵在於首創「企業義消」制度，成功將園區內的企業員工轉化為第一線的防救災夥伴。這不僅是「公私協力」的最佳典範，更證明了政府部門也能透過優質政策與創新服務，為城市構築起更堅韌的安全防護網。

高虹安指出，榮獲「第18屆台灣企業永續獎-社會共融領袖獎」，是對消防局長期致力於推動社會共融與防災韌性的高度肯定。該獎項由台灣永續能源研究基金會主辦，消防局以「F.A.M.I.L.Y.」為核心服務理念，整合鳳凰志工、婦女宣導義消及防災士等多方民力，並針對弱勢族群推動住警器補助、燃氣熱水器遷移補助及全額補助老舊大樓消防設備維修等政策，建構出「防護零死角」的社會共融供應鏈，此殊榮象徵竹市在實踐SDGs目標上的努力備受矚目。

消防局長李世恭進一步說明，另一項殊榮「第10屆台灣服務創新獎」則是由台灣服務業發展協會主辦，消防局以「永續、擴散、科技」三大核心策略，憑藉「企業義消制度」與「客製化專業訓練」的創新服務模式，成為此屆唯一獲獎的政府單位。面對高科技產業特殊的救災需求，消防局打破傳統框架，主動走入企業，提供符合NFPA（美國國家防火協會）標準的客製化訓練課程，並建立跨廠區的聯防機制。透過導入智慧巡檢與熱顯像技術，讓企業具備自主應變能力，在火災初期即能有效控制，真正落實「由企業守護企業、與產業共築安全」的理念。

市府強調，這兩座獎項不僅是榮譽，更是責任。未來市府將持續深化「科技防災」與「智慧治理」策略，結合產、官、學、研各界資源，持續擴大企業義消的參與規模，並將成功的「新竹經驗」擴散至其他縣市，與市民及企業攜手打造一座讓人民安心、企業放心、永續發展的幸福城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

更多熱門

相關新聞

菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

國際青年商會中華民國總會(JCI Taiwan)(4)日舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，並同步辦理「菁英女力．共融未來」論壇，新竹市長高虹安受邀出席觀禮，與各界貴賓及全國青商代表共同見證新任總會長及理監事團隊就任。高虹安肯定青年商會長期培育青年領袖、推動公共參與，期許在新任會長帶領下持續發揮影響力，攜手打造多元共融、永續發展的城市。

這縣市學生「最高領10萬」　高中職、大學生申請資格一次看

這縣市學生「最高領10萬」　高中職、大學生申請資格一次看

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

高虹安復職市長首簽公文　提高警察、消防勤務加給

高虹安復職市長首簽公文　提高警察、消防勤務加給

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面