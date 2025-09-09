　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸　外帶限時半價

▲▼「必勝客X屋馬」推出「月見七盎司厚燒牛比薩」、「大月亮圈圈」復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲「必勝客X屋馬」推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「必勝客」再度找來屋馬聯手推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，選用增量40%的厚燒牛結合果香燒肉醬，再放進鮮嫩干貝、月見切達白玉打造豐富口感，即日起正式上市，還可享限時外帶半價優惠；同步推出經典復刻回歸的「大月亮圈圈」，限於APP販售。

▲▼「必勝客X屋馬」推出「月見七盎司厚燒牛比薩」、「大月亮圈圈」復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲月見七盎司厚燒牛比薩今年選用增量40%的厚切牛排搭配屋馬獨門日式果香燒肉醬。

「必勝客X屋馬」推出升級版「月見七盎司厚燒牛比薩」，選用增量40%的厚切牛排搭配屋馬獨門日式果香燒肉醬，打造豪邁肉感，再放上鮮嫩干貝、月見切達白玉，每一口都能吃到肉香及鮮甜海味，即日起限時開賣，且可享外帶單點半價優惠，只要459元。

▲▼「必勝客X屋馬」推出「月見七盎司厚燒牛比薩」、「大月亮圈圈」復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲「大月亮圈圈」今年也復刻回歸。

還有網友敲碗復刻回歸的「大月亮圈圈」，圓圈造型象徵團圓美滿，主要使用經典芝心餅皮結合濃郁莫札瑞拉起司交織出超濃牽絲，即日起於PK APP限時開賣，單點售價199元。加碼推出一系列中秋限定套餐組合優惠，最低599元起，數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王「三牲漢堡」今年強勢升級回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王「三牲漢堡」今年強勢升級回歸。（圖／業者提供）

另外，漢堡王「三牲漢堡」今年則強勢回歸，一次就能吃到豬、雞、魚等3種肉排，這次更把豬肉升級為厚切脆豬排，肉質扎實有嚼勁，搭配鹹香脆雞排、鮮甜鱈魚排，限時販售至9月21日，單點售價139元，搭配小薯、微糖紅茶套餐價185元。

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客漢堡王屋馬

