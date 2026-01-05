屏東科技大學無人機飛出實力 勇奪全國競賽設計獎亞軍+創意獎

▲屏科大獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽雙料佳績。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

由中華民國航空太空學會主辦的「2025臺灣無人飛機創意設計競賽」日前於嘉義亞洲無人機 AI 創新應用研發中心登場，國立屏東科技大學師生團隊以自行設計的定翼型無人機「空中代號X」參賽，憑藉創新結構設計與穩定飛行表現，從全國17組晉級隊伍中脫穎而出，一舉拿下自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作，展現屏科大在無人機研發與跨域實作教學上的亮眼成果。

「空中代號X」定翼型無人機，由屏科大徐子圭教授、徐嘉偉副教授、張鴻彬研究員共同指導學生吳宇翔、王天駿、陳建豪、陳柏瑄設計製作，該機翼展達 2 公尺，以夾板與巴沙木構建全機隔框及骨架，採用高翼穩定的前三點設計，兼具良好飛行穩定性與操作可靠度；同時具備可額外載重 5 公斤貨物的能力，並透過高升阻比與大推重比的優化設計，提升整體飛行性能與任務執行彈性，順利在本次「2025臺灣無人飛機創意設計競賽」獲得評審青睞。

參賽學生吳宇翔表示，由於自己是電機科出身，從來沒有想像過設計飛機，在師長的指導下看到我們自己設計的飛機成功離地起飛分別完成大會指定的飛行科目，覺得令人振奮。

指導老師智慧機電學士學位學程徐子圭教授表示，面對新領域，學生只要保持好奇心並勇於嘗試，就能從「熟悉」邁向「專精」，再由「專精」走向「專家」。在青年職涯發展上，跨域學習與整合應用已是重要趨勢，透過「做中學」的實作歷程，不僅能累積能力與經驗，更能建立自信，進一步提升面對未來挑戰的韌性與競爭力。

屏科大長期深耕且配合教育部USR計劃「國境南灣飛夢園-大鵬展翅」，開設航空科學微學程，培育無人機設計、維修、飛航、通訊及管制人才。相關課程除可支援校內林場觀測、空污偵測、水土監測、橋樑巡檢、海洋保育與智慧農業等多元應用需求，也進一步厚植無人機產業與低空經濟所需之人才培育能量，為南臺灣無人機產業發展注入動能。

