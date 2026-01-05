　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東科技大學無人機飛出實力 勇奪全國競賽設計獎亞軍+創意獎

▲屏科大獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽雙料佳績。（圖／屏科大提供）

▲屏科大獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽雙料佳績。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

由中華民國航空太空學會主辦的「2025臺灣無人飛機創意設計競賽」日前於嘉義亞洲無人機 AI 創新應用研發中心登場，國立屏東科技大學師生團隊以自行設計的定翼型無人機「空中代號X」參賽，憑藉創新結構設計與穩定飛行表現，從全國17組晉級隊伍中脫穎而出，一舉拿下自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作，展現屏科大在無人機研發與跨域實作教學上的亮眼成果。

▲屏科大獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽雙料佳績。（圖／屏科大提供）

▲屏科大獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽雙料佳績。（圖／屏科大提供）

「空中代號X」定翼型無人機，由屏科大徐子圭教授、徐嘉偉副教授、張鴻彬研究員共同指導學生吳宇翔、王天駿、陳建豪、陳柏瑄設計製作，該機翼展達 2 公尺，以夾板與巴沙木構建全機隔框及骨架，採用高翼穩定的前三點設計，兼具良好飛行穩定性與操作可靠度；同時具備可額外載重 5 公斤貨物的能力，並透過高升阻比與大推重比的優化設計，提升整體飛行性能與任務執行彈性，順利在本次「2025臺灣無人飛機創意設計競賽」獲得評審青睞。

參賽學生吳宇翔表示，由於自己是電機科出身，從來沒有想像過設計飛機，在師長的指導下看到我們自己設計的飛機成功離地起飛分別完成大會指定的飛行科目，覺得令人振奮。

指導老師智慧機電學士學位學程徐子圭教授表示，面對新領域，學生只要保持好奇心並勇於嘗試，就能從「熟悉」邁向「專精」，再由「專精」走向「專家」。在青年職涯發展上，跨域學習與整合應用已是重要趨勢，透過「做中學」的實作歷程，不僅能累積能力與經驗，更能建立自信，進一步提升面對未來挑戰的韌性與競爭力。

屏科大長期深耕且配合教育部USR計劃「國境南灣飛夢園-大鵬展翅」，開設航空科學微學程，培育無人機設計、維修、飛航、通訊及管制人才。相關課程除可支援校內林場觀測、空污偵測、水土監測、橋樑巡檢、海洋保育與智慧農業等多元應用需求，也進一步厚植無人機產業與低空經濟所需之人才培育能量，為南臺灣無人機產業發展注入動能。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

更多熱門

相關新聞

反制無人機國家隊　台灣防衛體系下一個必須完成的關鍵工程

反制無人機國家隊　台灣防衛體系下一個必須完成的關鍵工程

近年多場實際戰爭已清楚顯示，無人機不再只是戰場輔助角色，而是徹底改變作戰型態的關鍵力量。從俄烏戰爭、中東衝突到北約東翼部署，自殺型、FPV與蜂群無人機已成為低成本、高消耗、可快速量產的主要攻擊手段。其對傳統防空、地面部隊與關鍵設施造成的壓力，已迫使各國將反無人機系統（Counter-UAS, C-UAS）列為優先建軍項目。

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

羅永浩「科技春晚」現場激辯豆包AI

羅永浩「科技春晚」現場激辯豆包AI

解放軍官微再釋出無人機「俯瞰台灣省」影片 依稀可見沿海景象

解放軍官微再釋出無人機「俯瞰台灣省」影片 依稀可見沿海景象

關鍵字：

無人機屏東科技大學創意設計航空競賽科技創新

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面