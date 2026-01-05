青商總會長就職典禮暨菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

▲新竹市長高虹安出席青商總會長就職典禮致詞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國際青年商會中華民國總會(JCI Taiwan)(4)日舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，並同步辦理「菁英女力．共融未來」論壇，新竹市長高虹安受邀出席觀禮，與各界貴賓及全國青商代表共同見證新任總會長及理監事團隊就任。高虹安肯定青年商會長期培育青年領袖、推動公共參與，期許在新任會長帶領下持續發揮影響力，攜手打造多元共融、永續發展的城市。

高虹安表示，國際青年商會是全球最大的青年NGO組織，在台邁入第74年。長期以來，不僅致力青年發展個人才能，更提供年輕人發揮潛能的機會，許多政界與企業界的傑出領袖，都曾接受青商會的歷練與薰陶。除了人才培育，青商會也長年深耕公益服務，無論是推動地方創生、投入社會關懷，或是透過跨國交流與世界接軌，青商夥伴始終站在最前線。青商所秉持的信條─「服務人群是人生最崇高的工作」，也是現在竹市府推動重要政策的理念。

高虹安指出，市府高度重視青年發展，並成立「新竹市青年發展中心」，正式設立專責推動青年政策與培力發展的單位。新竹市為全台平均年齡最低、最年輕的城市之一，市府持續擴大青年參與市政的管道，增加青年委員名額，強化青年公共參與能量。新竹市青年委員制度及國際交流成果備受各縣市肯定，去年更率團前往新加坡進行參訪交流，成為其他縣市學習效法的典範；同時，市府團隊秉持「青年活力」施政策略，持續辦理街舞、電競、動漫祭等多元青年活動，激發在地青年潛能，積極打造青年友善城市。

新任總會長張旭志表示，青商會長期致力於培養優秀青年領袖，今年將積極落實國際青年商會世界總會(JCI)所提出的「Lead. Connect. Evolve.」核心精神。透過「Lead（引領）」青年發揮影響力、「Connect（連結）」跨領域資源與國際脈動，並進一步推動青年在數位與永續時代中的「Evolve（進化）」。張總會長強調，新竹市擁有深厚的科技與創新底蘊，結合今日論壇展現的「菁英女力」柔性領導力與韌性，青商總會期待未來與市府緊密合作，共同推動《青年基本法》，在創業、公共參與及國際交流上提供實質支持，為台灣打造更具包容性與競爭力的未來。

勞青處表示，新竹市不僅是科技之都，更是一座展現青年活力的創意之城。近年市府推動多項青年有感政策，包括「拓展國際視野」，率領「青年國際交流團」走向世界，培養具全球視野與行動力的青年領袖；「支持創業築夢」，推出「青年創業貸款利息補貼」，減輕資金壓力，讓青年敢於作夢、勇於創業；以及「深化公共參與」，成立「新竹市青年志工隊」，透過培訓與多元服務，引導青年以實際行動投入公共事務，持續為城市注入創新與活力。

勞青處說明，青商總會今日舉辦【菁英女力‧共融未來】論壇，邀請第61屆、第62屆十大傑出青年許書華、陳彥君擔任講師，分享 「全齡關懷與女力韌性」、「青年行動與社會關懷」，共有300人現場聆聽及交流。此次論壇作為青商會2026世界系列講座的首發站，讓全國甚至國際看見新竹，展現市府對婦女政策、青年參與以及永續發展的高度重視。

青發中心表示，為提供青年表現的舞台，市府持續透過青年社團補助、新竹政策黑客松、青年未來APEC國際議題創新營、夢想實踐營、短片及攝影競賽、竹塹盃電競大賽、竹塹盃街舞大賽及新竹國際動漫節等活動，鼓勵青年盡情揮灑創意、累積實力。更多青年活動與政策資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )，掌握第一手消息