生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車　交長親乘西遊記彩繪列車見證

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航。（圖／記者高堂堯攝，下同）

（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集線鐵路自民國110年8月受台16線邊坡坍滑成災中斷後，在交通部、南投縣府及游顥等立委全力支持與爭取下，臺鐵動支近36億元、歷經4年4個多月搶修整建，今天終於第一階段（濁水至集集站）復駛，搭配「西遊記彩繪列車」正式亮相首航，並預告將於今年7月恢復全線通車至車埕。

復駛首航典禮今天在集集火車站前廣場舉辦，當滿載遊客、閃現色彩斑斕圖案的「西遊記」主題彩繪列車鳴笛、飄著熟悉的白煙和柴油氣味，緩緩駛進集集火車站，令圍觀人潮為之驚艷，交通部長陳世凱也親自試乘列車抵達現場，南投縣長許淑華、立委游顥、麥玉珍，交通部觀光署長陳玉秀、臺鐵董事長鄭光遠、行政院中辦執行長陳錦倫、集集鎮長吳大村，縣議員陳淑惠、黃春麟、王秋淑、集集鎮代會主席陳雅雯及眾多在地鄉親都出席見證。

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

本次彩繪列車的推手藝術家洪易親自到場解說創作概念，以「西遊記」中孫悟空、豬八戒、唐三藏等人物結合集集特產山蕉美食、保育類石虎及南投山色，打造出宛如「行走藝術品」的列車；陳世凱致詞時強調對集集線整建修復的重視與支持，更表示他自己也是愛到集集、車埕的死忠遊客，期待中央與地方持續攜手，串聯型塑更多像南投縣處處名勝的觀光新亮點。

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

▲集集線鐵路第一階段濁水至集集站5日通車復駛，「西遊記」彩繪列車首航，同步預告7月全線通車。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華指出，集集鎮在集集線停駛前的年遊客量接近120萬人，停駛近4年半以來，降到剩下10幾萬人次，足見集集線的復駛不僅是交通的恢復，更是在地情感與觀光命脈的重啟，感謝中央重視及立委奔走力挺，支持臺鐵局克服萬難，將集集復建工程完成接近9成9，而繼今天濁水到集集站復駛，更將在7月連同水里、車埕站在內全線復駛。

游顥則強調，集集線全線通車後將連接田中高鐵，實現「一班到底」的便捷交通，他還爭取到改善集集火車站等多達2億元的配套建設，正由觀光署等單位全力推動中，相信未來一定為集集線及整個南投觀光帶來更強的發展動力。

台鐵配合集集復駛通車，亦推出多項限定商品，包括「梅好蕉運便當」，主菜選用水里紫蘇梅製作梅子雞，搭配集集山蕉甜點，每份168元（即日起至1月9日於台中、彰化、新竹及高鐵新烏日站限量販售），並發行「集集線一日周遊券」集集版（二水-集集）紀念套票，全票90元。

台鐵月台下「一排藍色椅子」給誰坐？釣出小編妙回

有網友發現，台鐵月台下方竟藏著一整排藍色座椅，不禁好奇「這椅子是給誰坐的？」貼文立刻引法網友熱論，留言區出現各種腦洞大開的回覆「給朱自清的爸爸，橘子太多，累了坐一下」、「朱自清他爸跟楊喚都可以坐」。還釣出台鐵小編解釋，「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬」。

台鐵集集線第一階段今復駛　預計7月全線恢復營運

「1款素食便當」搭高鐵被圈粉！一票肉食派也超愛

台鐵自動售票機故障斷線　業者：均已恢復正常

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

集集線復駛濁水站集集鎮台鐵西遊記彩繪列車梅好蕉運便當

