生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

▲▼ 汪怡昕要拍攝以和平醫院為背景的戲劇 。（圖／翻攝自Facebook／國際橋牌社）

▲導演汪怡昕。（圖／翻攝自FB／國際橋牌社）

記者鄺郁庭／綜合報導

《國際橋牌社》導演汪怡昕日前在臉書開砲，點名6名常上政論節目的退役軍官，「忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的，就是垃圾」，掀起爭議，遭退役軍人反擊、下公開辯論戰帖。汪怡昕於是再發長文回應，重申自己立場始終一致，質疑的從來不是國軍，而是部分退役名嘴長期唱衰國軍的言論。

汪怡昕在臉書開宗明義指出，他對國軍高階軍官、將官的軍事訓練與素養「毫不懷疑」，過去10多年與職業軍人接觸過程中，遇到過「無數學養俱佳、忠誠而專業的職業軍人」。正因如此，他才更困惑，「如果退軍名嘴都受過專業訓練、參贊機要無數，為什麼在中台間的軍事議題上，總會得出不基於專業、事實、荒腔走板的結論？」

質疑退軍名嘴「軍事專業在哪？」

他直指，這些退軍名嘴的論述，往往對國軍現況「全般貶抑」，卻對解放軍各種「未證實的訊息照單全收」，反問「所謂的軍事專業在哪？」同時也質疑，反覆強調「中國永遠是最後贏家」、「國軍永遠是輸家」的論調，專業依據究竟是什麼。

汪怡昕坦言，他不想指涉是否有人被收買，但必須正視這些言論帶來的後果，「這些批著『專業』外衣的偏頗言論，引起社會對國軍軍人的反感」，讓許多勤懇衛國的退役前輩、現役官兵「有苦難言」。他也透露，國軍這些年努力重建社會信任，但成果卻屢屢被少數退役前輩的扭曲評論消磨，而他之所以敢這樣說，是因為「我收到過無數職軍私下和我的抱怨」。

被質疑不懂軍事　汪怡昕曝「受近百位退軍指導過」

針對外界質疑他「不懂軍事」、「立場有問題」，汪怡昕直言，這樣的回應是否太過鄉愿。他也為自己的作品抱不平，強調《國際橋牌社》是近十多年來少數正面描寫國軍的戲劇，今年更迎難而上拍攝軍事電影《國運之戰》，拍攝過程中徵詢近百位退役與現役軍官指導，反問：「現在我因為直言，變得『是什麼角色』了？國橋又呈現了什麼『軍事上的笑話』？」

最後，汪怡昕強調，對他的個人攻擊無助於改變退役名嘴的言論，真正影響外界對軍人團體評價的，正是這些前輩在公共場合的發言，並以陸戰隊口號作結：「永遠忠誠。」

01/03 全台詐欺最新數據

醫務兵吳昱賢在就讀輔英科技大學物理治療系時，便對該領域產生極大興趣。但因經濟有限，選擇先從軍當志願役士兵，一方面履行義務邊積累存款，為未來回歸專業準備。吳昱賢在軍中主要負責醫務工作，涵蓋戰傷急救、健康照護與疾病防治，特別是在資源有限的高登島，更是一名不折不扣的「前線醫護人員」。

汪怡昕退役軍人國軍爭議軍事評論國際橋牌社

