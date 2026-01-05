東華男大生期末考後遇死劫！騎車上武嶺墜谷亡...校長悲痛發聲

▲陳姓男大生騎機車疑似過彎失控自撞路邊護欄後人墜落10米邊坡不幸身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台八線今早發生一起嚴重車禍，東華大學學生一行6人期末考後一起騎車上武嶺，其中陳男上午10點多疑似過彎失控，自撞路邊護欄後人墜落邊坡，救援人員垂降約10公尺深邊坡把人拉上來，但已無生命跡象，送醫院搶救不幸於今日12時21分宣告不治，肇事原因尚待警方調查釐清。

▲▼機車橫躺在道路中央，殘骸散落一地，男大生被救出後送醫仍不治。

警方初步調查，事件發生地點在台8線179公里處，陳姓男大生騎著普通重型機車沿中橫公路東往西行駛，疑似過彎失控，自撞路邊護欄後，人從邊坡摔落摔落約10米深，機車則橫躺在道路中央，機車殘骸散落一地。

救援人員出動吊掛器材車，利用吊籃把傷者從山谷邊坡吊掛上路面，發現陳姓男大生已無生命跡象。

警方表示，陳姓男大生和同學6人相約出遊，早上8點多從東華大學出發到武嶺遊玩，由於車隊間彼此保持安全距離，因此後方車輛經過時看到陳姓學生機車橫躺在路中，沒有看到事故發生過程。目前陳姓學生已送慈濟醫院搶救，詳細肇事原因仍待深入調查釐清。

東華大學校長徐輝表示，學校上週已考完期末考，這週開始彈性上課，陳同學是光電系大二生，校方得知陳同學車禍喪生感到震驚遺憾，已通知學生家長，預計下午到花蓮，校方同時安排提供必要協助。