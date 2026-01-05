　
社會 社會焦點 保障人權

東華男大生期末考後遇死劫！騎車上武嶺墜谷亡...校長悲痛發聲

▲陳姓男大生騎機車疑似過彎失控自撞路邊護欄後人墜落10米????邊坡。（圖／民眾提供，下同）

陳姓男大生騎機車疑似過彎失控自撞路邊護欄後人墜落10米邊坡不幸身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台八線今早發生一起嚴重車禍，東華大學學生一行6人期末考後一起騎車上武嶺，其中陳男上午10點多疑似過彎失控，自撞路邊護欄後人墜落邊坡，救援人員垂降約10公尺深邊坡把人拉上來，但已無生命跡象，送醫院搶救不幸於今日12時21分宣告不治，肇事原因尚待警方調查釐清。

▲陳姓男大生騎機車疑似過彎失控自撞路邊護欄後人墜落10米????邊坡。（圖／民眾提供，下同）

▲▼機車橫躺在道路中央，殘骸散落一地，男大生被救出後送醫仍不治。

警方初步調查，事件發生地點在台8線179公里處，陳姓男大生騎著普通重型機車沿中橫公路東往西行駛，疑似過彎失控，自撞路邊護欄後，人從邊坡摔落摔落約10米深，機車則橫躺在道路中央，機車殘骸散落一地。

救援人員出動吊掛器材車，利用吊籃把傷者從山谷邊坡吊掛上路面，發現陳姓男大生已無生命跡象。

▲陳姓男大生騎機車疑似過彎失控自撞路邊護欄後人墜落10米????邊坡。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，陳姓男大生和同學6人相約出遊，早上8點多從東華大學出發到武嶺遊玩，由於車隊間彼此保持安全距離，因此後方車輛經過時看到陳姓學生機車橫躺在路中，沒有看到事故發生過程。目前陳姓學生已送慈濟醫院搶救，詳細肇事原因仍待深入調查釐清。

東華大學校長徐輝表示，學校上週已考完期末考，這週開始彈性上課，陳同學是光電系大二生，校方得知陳同學車禍喪生感到震驚遺憾，已通知學生家長，預計下午到花蓮，校方同時安排提供必要協助。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

翠峰-大禹嶺17時起只出不進　武嶺-松雪樓封閉

翠峰-大禹嶺17時起只出不進　武嶺-松雪樓封閉

受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率，為維用路人車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，今日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

騎車上武嶺撞護欄　男大生墜10米邊坡命危

騎車上武嶺撞護欄　男大生墜10米邊坡命危

跨年夜遇死劫咖啡界明日之星背景曝光

跨年夜遇死劫咖啡界明日之星背景曝光

機車3貼遭死劫　2孫叫不醒阿嬤

機車3貼遭死劫　2孫叫不醒阿嬤

咖啡界新星跨年前殞落！肇事司機下跪道歉痛哭失聲

咖啡界新星跨年前殞落！肇事司機下跪道歉痛哭失聲

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

