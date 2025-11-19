　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指中國製AI普遍存在資安風險　「資安即國安」要強化數位韌性

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（19日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到人工智慧科技、資安風險等議題，賴清德表示，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，「資安即國安」，政府會持續提升國家數位韌性。

賴清德表示，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，同時，也帶來威脅跟挑戰。

賴清德強調，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。

賴清德透露，日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，來危害台灣的民主社會和國家安全。

賴清德指出，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，我們也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產。與此同時，希望，企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家的資安，還有個人的資安。

賴清德也提到，中央黨部每年都會邀請外部資安專家來講課，提升黨工的資安意識，所以，接下來兩週舉辦的資安課程，希望全體同仁都能夠撥空參加，了解新型態的資訊技術發展，以及可能的資安風險。也希望所有的黨公職，能協助政府宣導，呼籲國人與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，來降低資訊外洩的風險，與成為資安破口的可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026藍白提名比民調　鄭麗文：願賭不服輸就會黨紀處理
支持國籍航空！機票達人「各買1張」1個月後傻了
快訊／日本牛肉「出口中國」談判破局！　陸單方面喊卡
偶像劇女主角「吻戲突伸舌頭」　男星怒投訴
快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰鍾東
快訊／台鋼雄鷹宣布5位不續約名單
胡瓜疑襲胸籃籃遭出征！　小禎曝私下對話：我會大義滅親

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

在野黨不滿花錢印防災手冊　曾柏瑜：北歐國普發是基本常識

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文：已請李鴻源組團隊

台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

自爆高中助選許信良　朱立倫：還好沒被記過否則可能當過民進黨主席

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講　綠曝實情：沒本事替自己辯護？

快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

在野黨不滿花錢印防災手冊　曾柏瑜：北歐國普發是基本常識

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文：已請李鴻源組團隊

台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

自爆高中助選許信良　朱立倫：還好沒被記過否則可能當過民進黨主席

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講　綠曝實情：沒本事替自己辯護？

快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

2026藍白提名比民調　鄭麗文：若願賭不服輸就會黨紀處理

爆蘇巧慧「鼓勵選到底」　黃國昌：我是大局為重的人

狗狗被主人遺棄廢墟　身旁留殘忍字條「我不要了」苦撐5天獲救

外食族救星！不節食、不用花錢打猛健樂「4招小技巧」讓人愈吃愈瘦

李雅英首度台灣搭帳棚　騎乘越野車超上手

黑豹旗／彰藝延長賽擊退南英　側投救援潘唯峰：我相信隊友

黑豹旗／平鎮奪勝仍檢討5局細節　吳柏宏盼吳丞顥扛下王牌左投

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

外籍人頭帳戶「合法移工佔7成」　移民署資料庫架接並強化阻詐

【太丟臉！】川普批被台灣搶錢搶晶片！美國會奪回來

政治熱門新聞

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

快訊／確定了！民進黨拍板陳品安投入2026苗栗選戰　挑戰縣長鍾東錦

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

LIVE／鄭黃高峰會今登場！　鋪陳藍白合作邁開第一步

將與黃國昌會談　鄭麗文盼藍白合加速進行

談2026合作　鄭麗文喊良性競爭1+1大於2、黃國昌用誠意選出最強團隊

謝長廷曝是石破茂內閣決議敘勳　「中國只為打擊高市借題發揮」

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

更多熱門

相關新聞

羅唯仁跳槽英特爾　李艷秋曝3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

羅唯仁跳槽英特爾　李艷秋曝3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

台積電前資深副總羅唯仁退休後爆出跳槽競爭對手英特爾（Intel），更傳出退休前利用職權，大量獲取台積電2奈米、A16、A14等先進製程技術資料，引起議論。對此，媒體人李艷秋今（19日）點出3疑點認為，只要打開邏輯天線，就會發現根本說不通，只有兩個答案可能成立，第一「羅唯仁貪心不足」，第二「台美政府寫好劇本逼台積電合作」，羅唯仁的背景經歷是天衣無縫的執行者，只是沒想到破口竟然是有人偷偷爆料。

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

共諜7人移審！高院裁定6人羈押禁見

共諜7人移審！高院裁定6人羈押禁見

關鍵字：

資安風險人工智慧生成式AI國安數位韌性賴清德

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

獨／八仙資深員工揮手過馬路卻遭輾斃！

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面